大陸新增9例確診！　石家莊男染疫「打斷7天零本土病例」

▲河北省石家莊市再新增一名本土確診。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家衛健委今（15）早通報，14日新增9例新冠肺炎確診病例，當中8例為境外輸入、1例為河北本土確診。值得注意的是，這是大陸連續7日無新增本土個案後，再有本土病例出現。

通報顯示，2月14日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例9例，其中境外輸入病例8例（廣東4例，天津1例，上海1例，河南1例，陝西1例），本土病例1例（在河北）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日新增治愈出院病例61例，解除醫學觀察的密切接觸者1615人，重症病例較前一日減少1例。境外輸入現有確診病例236例（其中重症病例3例），現有疑似病例1例。累計確診病例4869例，累計治愈出院病例4633例，無死亡病例。

截至2月14日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例637例（其中重症病例11例），累計治愈出院病例84499例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例89772例，現有疑似病例1例。累計追踪到密切接觸者974265人，尚在醫學觀察的密切接觸者10129人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者10例（均為境外輸入）；當日轉為確診病例3例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察39例（境外輸入11例）；尚在醫學觀察無症狀感染者396例（境外輸入283例）。

▲大陸終止連續7天本土零新增確診。（圖／CFP）

據悉，河北新確診患者為石家莊藁城區增村鎮小果莊村人，上月3日至9日居村無外出，期間核酸檢測無感染，同月10日轉至藁城區指定隔離點進行集中隔離醫學觀察，期間核酸和血清檢測同樣無感染。

直至上周六（13日）晚，該名患者因發燒由救護車轉送到石家莊市第三醫院，翌日核酸檢測結果顯示受感染，同日轉到河北省胸科醫院診斷為確診病例。