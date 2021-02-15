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奈良美智抵台！蔡英文信件曝　準備巧克力小籠包、珍奶到防疫旅館

▲▼當代藝術家奈良美智抵台，總統蔡英文送上一封歡迎信件，也請文總送巧克力小籠包到防疫旅館。（圖／奈良美智推特）

▲當代藝術家奈良美智抵台，總統蔡英文送上一封歡迎信件，也請文總送巧克力小籠包到防疫旅館。（圖／文化總會提供）

記者陶本和／台北報導

日本知名當代藝術家奈良美智受文化總會邀請，首次來台開展，他也在14日晚間抵達台灣並入住防疫旅館，進行14天居家隔離檢疫與7天自主健康管理。由於適逢情人節，加上奈良美智喜歡巧克力，因此文總特別準備了鼎泰豐的巧克力小籠包、春水堂珍珠奶茶給他。

在國際藝術圈中被譽為重量級當代藝術家的奈良美智，3月份要在台灣舉辦特展，這是由中華文化總會主辦；而他也配合台灣的防疫措施，在14日晚間抵台，並直接專車前往防疫旅館，進行14天居家隔離，以及7天的自主健康管理。

據悉，由於奈良美智很喜歡巧克力，加上剛好碰上西洋情人節，文總特別準備了鼎泰豐的巧克力小籠包，以及春水堂珍珠奶茶給他當飯後甜點。

▼當代藝術家奈良美智抵台，在推特上發文。（圖／奈良美智推特）

▲▼當代藝術家奈良美智抵台，總統蔡英文送上一封歡迎信件，也請文總送巧克力小籠包到防疫旅館。（圖／奈良美智推特）

奈良美智晚間抵達旅館之後，接連在推特上發文，包括文總特別送上的巧克力小籠包開箱影片；此外，他也在現實動態上貼上總統蔡英文署名的信件，內容指出，很高興他能在311大地震10週年選擇台灣舉辦特展，這更加厚植台日友好的情誼，「您能親自來台佈展更展現了對藝術與作品的堅持，再次歡迎您的到來」。

蔡英文的信件中也指出，台灣除了濃厚的人情味，還有許多美味的小吃和點心，「在您居家隔離的這段日子，我特地挑選了幾樣道地的台灣小點，希望你會喜歡！」

有關這次特展，文化總會規劃3月12日到6月20日位於關美館的奈良美智展覽，將有多幅是去年「STARS展：現代美術のスターたち―日本から世界へ」森美術館展出的作品，此外，特殊媒材展品包括鮮花作品、手提袋、厚紙板、木頭畫作、帆布畫等，都會在展場中曝光，還有超過200公分的大畫作。

▼當代藝術家奈良美智抵台，總統蔡英文送上一封歡迎信件，也請文總送巧克力小籠包到防疫旅館。（圖／奈良美智推特）

▲▼當代藝術家奈良美智抵台，總統蔡英文送上一封歡迎信件，也請文總送巧克力小籠包到防疫旅館。（圖／奈良美智推特）▲▼當代藝術家奈良美智抵台，總統蔡英文送上一封歡迎信件，也請文總送巧克力小籠包到防疫旅館。（圖／奈良美智推特）

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