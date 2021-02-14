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蔡英文帶頭掀「香菜戰爭」　民進黨5發言人齊喝「冰糖香菜水」

▲▼蔡英文香菜。（圖／翻攝YouTube／眼球中央電視台）

▲蔡英文香菜。（圖／翻攝YouTube／眼球中央電視台）

記者陶本和／台北報導

農曆年間，總統蔡英文在台南市長黃偉哲的臉書留言，建議火鍋要加一點「香菜」，意外掀起「香菜芋頭大戰」。沒想到民進黨5位發言人周江杰、謝佩芬、劉康彥、簡舒培與顏若芳，14日釋出祝賀影片，傳授「護嗓」的小撇步，製作「冰糖香菜水」。

黃偉哲在除夕夜時，在臉書發文全家圍爐的照片，徵求民眾「曬曬你家的年夜飯」，而蔡英文也前來留言「火鍋看起來很好吃，加點香菜提味應該也不錯喔！」但這也意外掀起「香菜芋頭大戰」。

許多「反香菜」的網友表示，「香菜就是邪教」、「2020年我幫妳拉了6票，妳居然挺香菜」；不過，也有力挺香菜的民眾留言，「香菜萬歲！」、「我不能沒有香菜」。

沒想到，蔡英文在網路節目拜年中，更說出「沒有香菜，東西怎麼會好吃呢？」更是延長了「香菜戰爭」的戰線。連高雄市長陳其邁也加入戰局，他13日透過臉書表示，「總統抱歉了！這次我站視網膜Retina這一邊，不加香菜，但加辣，才是人間美味！」

不過，「香菜戰爭」還沒結束，民進黨在西洋情人節這一天，釋出最新祝賀影片，邀請五位發言人周江杰、謝佩芬、劉康彥、簡舒培與顏若芳，一起製作「冰糖香菜水」。他們表示，這幾天有不少朋友會熬夜、小酌幾杯，或是到KTV歡唱，導致嗓子沙啞，建議除了不要吃太刺激的食物外，也可以看看發言人們傳授的護嗓小撇步。

▼蔡英文掀起「香菜戰爭」，民進黨5發言人齊喝「冰糖香菜水」。（圖／民進黨提供）

▲▼蔡英文掀起「香菜戰爭」，民進黨5發言人齊喝「冰糖香菜水」。（圖／民進黨提供）

 

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