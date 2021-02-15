大掃除挖出「全新連號舊鈔」　1.3萬網友驚呼：去銀行最虧！

記者黃翊婷／綜合報導

新年大掃除往往會找到一些意想不到的「寶物」！一名網友14日在臉書「爆廢1公社」PO文表示，朋友家中找到7疊全新、大部分連號的舊鈔，但不知道要怎麼處理；其他網友一看，紛紛留言大喊懷念，並建議他自留或是賣給收藏家，但千萬別拿到銀行，「感覺很虧。」

▲原PO朋友家大掃除發現許多舊鈔，文章不到一天就有1.3萬人按讚。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

原PO提到，這7疊舊鈔面額分別為千元、五百元、一百元、十元等等，是朋友家大掃除發現的長輩私房錢，據說都是新的，而且大部分都連號，可是長輩都已經不在了，「請問這些單兵該如何處置？」

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網友們一看到照片，紛紛留言表示懷念，「這裡面的鈔票面額我都有用過」、「這些錢好威喔」、「還有綠色的100元，厲害」；甚至有人直接留言喊價，表示願意以面額加兩成的價格收購。

至於該如何處置這些舊鈔，網友們建議，最好還是問一下有權處理這些物品的長輩再做打算，如果真的要賣，可以先去舊幣市場了解一下行情，不要直接拿去銀行換，「可以問問看收藏家，全新又連號，價錢應該不錯」、「收藏家絕對比銀行金額高」、「去一趟銀行感覺很虧，當時的一千可以吃好幾天，現在一天（花費）可能就不只一千」。

▼央行兌換舊鈔的相關規定。（圖／翻攝自中央銀行網站）