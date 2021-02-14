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社會 社會焦點 保障人權

「冷錢包」帶走上億元！看似不起眼小東西　成檢警頭痛大麻煩

這個外觀狀似隨身碟的「冷錢包」，內藏台幣600萬元的資料鏈。

圖文／鏡週刊

刑事警察局日前偵辦一起詐騙集團案，發現集團成員介紹虛擬貨幣市場獲利佳，要求被害人投資「TINANCE」詐騙網站的未上市虛擬貨幣「TTC」（即俗稱空氣幣手法）穩賺不賠，誘使被害人上當受騙，不法牟利逾5千萬元以上。警方除在嫌犯住處查扣700多萬元現金外，還發現其中一個外觀類似随身碟的「冷錢包」，內含新台幣600萬元的虛擬貨幣比特幣，詐騙集團一改過去將詐騙所得以提領現金方式領錢，現已改採用加密、輕薄短小的「冷錢包」隨身攜帶，犯罪模式已引起警方注意。

詐騙集團過去將犯罪所得匯入人頭帳戶，再派遣車手於全國各地提款機前提領現金花用，由於檢警立即監控各提款機監視器畫面，多數能逮捕車手瓦解詐騙集團惡行。但受到金融科技（Fintech）將新興資通訊技術運用於傳統金融領域，目前因虛擬貨幣價值較高，且具有類似貨幣功能，許多犯罪者開始大量利用虛擬貨幣作為犯罪工具，將現金、紙紗改以虛擬貨幣方式儲存、攜帶，讓警方抓不勝抓。

「一碟在手，千萬甚至上億元帶著走」，警方分析洗錢新型態犯罪模式，認為過去扣得大把大把現鈔的景象將愈來愈少見，取而代之的是「冷錢包」的方便性。由於它隨身攜帶好藏匿，現今已成為犯罪主流，也讓第一線偵查人員更須具備科技知識，才不會被犯罪集團所欺騙。

據刑事局研究，許多民眾對虛擬貨幣、行動支付或網路銀行等議題感興趣，其中又以虛擬貨幣最受注意，由於它價格容易快速攀漲，最易吸引大眾注意。雖虛擬貨幣類型眾多，目前正式發行於市場的虛擬貨幣類型超過3千種，但多數民眾仍以比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）及泰達幣（Tether）等主流虛擬貨幣作為交易項目或投資標的。

目前虛擬貨幣採用的區塊鏈技術雖可將交易紀錄公開於網路，但目前虛擬貨幣錢包尚無法直接與現實生活中的犯罪者進行關聯，造成虛擬貨幣金流不易追查，犯罪集團看準虛擬貨幣具有快速交易、難以追蹤等特性，開始成為犯罪者取代傳統金融交易的工具。


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