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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康27年前辯論會高喊「中華民國萬歲」　網友：韓國瑜看過

記者黃巈禾／台北報導

高雄前市長韓國瑜競選總統時在政見發表會上高喊「中華民國萬歲」，令人印象深刻。沒想到，資深媒體人趙少康27年前競選台北市長時，就曾在電視辯論會上喊過了！不少網友看完笑瘋，直呼韓國瑜可能看過。

趙少康重返國民黨，並表示，台灣政治局勢就像慈禧太后掌權，鼓動如台灣義和團的1450，把理性聲音殺光光。對於有人質疑1994年參選台北市長就提過慈禧太后掌權，趙少康否認。不過，有網友就翻出當年影片打臉，趙少康不僅講過慈禧梗，還在辯論會上高喊「中華民國萬歲｣。

▲▼韓國瑜、趙少康。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

▲韓國瑜、趙少康。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

當時趙少康在發言時就稱「滿清末年，慈禧太后縱容義和團殺人放火，抵抗八國聯軍，最後招致大清帝國的毀滅」、「李登輝先生心裡想的是台獨，嘴巴喊中華民國，因此，他像慈禧太后縱容義和團一樣，縱容全民計程車行、縱容暴民、縱容民進黨搞暴力，來激化省籍，造成兩岸的對立，造成兩岸關係的緊張，來創造台獨的環境，各位為了他個人的政治利益，會把我們整個台灣帶入毀滅的境地」。

1994年電視辯論會影片一出，網友紛紛留言「聽說這個人要重出江湖了，來看一下這經典的辯論」、「阿扁笑得好開心」、「他才一開口，陳水扁的表情就一直透露：少了個威脅，沒想到這傢伙完全不清楚今天是來幹嘛的，爽」、「2021年，趙少康又把義和團拉出來用了」。

另外，趙少康還說「我在這邊請問陳水扁先生，我在這邊高喊中華民國萬歲，你敢不敢喊？中華民國萬歲！中華民國萬歲！中華民國萬歲，請陳委員也喊給我聽聽看」。網友看完直呼「我覺得韓國瑜在發表會前可能有看這部影片」、「看完2019.12.18政見發表會，2:06 根本穿越時空XDDD」。

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