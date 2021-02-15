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北韓也有「上流戰爭」！菁英搶攻平壤豪宅頂樓...高級公寓坍塌

▲▼平壤未來科學者大街，集結供科學家居住的高級公寓大樓園區。（圖／達志影像／美聯社）

▲平壤未來科學者大街，集結供科學家居住的高級公寓大樓園區。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

去年底熱播的韓劇《Penthouse上流戰爭》即將於2月19日推出第二季，劇中以位於首爾江南的超高層的奢華摩天公寓為背景，可一窺南韓上流社會的奢糜生活，也可從高度競爭的氛圍下，觀察韓國人對於學閥的重視。然而，在北韓（朝鮮）當然也有菁英階級，尤其是集中在首都平壤。

先前最高領導人金正恩為鼓勵軍武工業、核武高速發展，在平壤黎明大街、未來科學者大街集中興建多棟超高層摩天大樓，主要作為住宅公寓使用，提供金冊工業綜合大學的教職員、研發人員、學者與其家屬入住，形成代表平壤都市形象的天際線，由於景象宛如紐約倫敦，遂有「平哈頓」（평해튼）的稱呼。

▲▼未來科學者大街銀河塔。（圖／達志影像／美聯社）

▲未來科學者大街銀河塔。（圖／達志影像／美聯社）

該詞彙2013年由外媒首度使用，2014年開始登上南韓各大媒體，居民為金字塔頂端1%以內的國內菁英，傳聞平時喜愛卡布奇諾。

《韓聯社》所經營的Youtube頻道請來脫北者講述平壤生活。李智英（이지영，音譯）表示，北韓的菁英其實與南韓類似，尤其是平壤上流階級人士更嚮往選擇高層景觀公寓，傳言最高可達70層樓，而竣工於2015年的未來科學者大街銀河塔則為樓高53層、210公尺。

▲▼平壤未來科學者大街，集結供科學家居住的高級公寓大樓園區。（圖／達志影像／美聯社）

▲平壤未來科學者大街，有「平哈頓」的稱呼。（圖／達志影像／美聯社）

而住在咸鏡北道清津市的林娜拉（임나라，音譯）則表示，平壤以外的大都市或工業都市的上流階層，如果大樓附有電梯，則偏好住在7樓以上的樓層，若沒有電梯，則偏好2至10樓的位置。大都市或工業都市雖電力充沛，但其以外的地區，電梯的開放時間僅限上下班時段。

不過，北韓平壤的高層公寓大樓興建時因為往往追求短時間內完工，成為人人稱頌的「千里馬速度」，卻因施工品質低劣而造成工安意外。2014年5月13日，一棟興建中的23層公寓大樓發生崩塌意外，造成準備入住的數百名住戶死傷，官媒過5天才透過報導道歉，據說當時平壤居民以智慧型手機拍下現場照片、上傳網路，消息才得以快速擴散，而負責指揮施工的4名技術人員遭到槍決處分。

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