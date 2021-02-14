1：1等身模型狂晃！日漫畫家po超慘強震影片　收藏櫃倒一片

▲日本名漫畫家模型櫃瘋狂搖晃 收藏品倒一片。（圖／推特／@GLC09BK88PGot7U）



記者王佩翊／編譯



日本13日晚間發生規模7.3地震，其中福島縣與宮城縣觀測到最強震度6強，首都東京也感受得到明顯搖晃。根據《日本放送協會》報導，目前東北與關東地區累計已有124人受傷，多個地區停電，新幹線部分區間停駛，各地災情慘重。就連知名漫畫家也在推特上po出地震當下的影片，從畫面中可以看到漫畫家的模型櫃瘋狂搖晃，櫃子和裡頭的模型更是倒成一片，畫面十分可怕。

知名漫畫《銀河戰國群雄傳》的作家真鍋讓治13日當晚在自己的推特上po地震當下家中的影片，只見影片中，家裡的模型櫃、等比例模型、堆疊的快遞紙箱都在強震下瘋狂搖動，就連真鍋讓治本人都快站不穩，而他也嚇得用沒拿著手機的另外一隻手扶著其中一個模型櫃，深怕櫃子倒下後會「損失慘重」。

突如其來的強震也讓真鍋讓治嚇得表示，這簡直就是311大地震以來的最大晃度。不過他也向粉絲報平安稱，家裡沒有出現巨大的損失，人也沒有受傷。

▲真鍋讓治模型櫃內的收藏全部倒成一片。（圖／推特／@GLC09BK88PGot7U）

另一名網友也在推特上po出強震當時的影片，不過這名網友就沒有這麼幸運了，由於家中的櫃子都是開放式的，地震來襲時，只見放在櫃子裡的東西瞬間砸落地面，無論是酒瓶、模型或是其他雜物都無一倖免，就連一旁的直立式飲水機都被搖到瘋狂晃動，畫面十分驚人。

根據《日本放送協會》報導，東北與關東地區受到規模7.3強震影響，土石有可能產生鬆動，然而15日關東至東北地區的太平洋側將會降下大雨，恐將出現土石流等災情，氣象廳也呼籲民眾務必多加小心。

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