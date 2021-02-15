辦公室4招提升工作運！主機、電話擺左邊「身價秒翻倍」



▲辦公桌上的東西太多，會不會覺得找物品很困難？（圖／記者林懿捷攝）



社群中心／林懿捷



新的一年開始，想揮別去年不順遂的工作運，想得到老闆喜歡，請先檢查你的辦公環境！辦公桌是我們思考和做事的主戰場，好的擺設能打造良好的工作空間，還有著提升事業運與招財的能量，以下就來教大家幾招，辦公桌風水擺設該注意的事項！

一、電話、主機置於辦公桌左邊

首先，先確認辦公桌的「龍虎方」，以我們坐在座位上的方向，左邊是「青龍」，右邊是「白虎」，在風水格局上，有「龍動虎靜」的說法，左邊要放動態的東西，例如電話、電腦主機、喇叭等，右邊則放置資料夾、書籍、筆筒等較為靜態的東西，也適合放招財物品，如招財貓、黑曜石，可達聚財功效。

▲電話和主機要擺在左手邊，你擺對了嗎？（圖／記者林懿捷攝）

二、桌面整齊勿凌亂

請保持桌面整潔，才能讓我們思緒清晰，假若位置過於凌亂，東西容易找不到，也恐怕會影響效率，引來麻煩，會有「犯小人」的問題。此外，乾淨整齊的環境，也能讓主管、同仁留下好印象。辦公桌擺設整齊，代表著為人井然有序，所以盡量將比較少用到的物品或資料，收到抽屜裡。

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三、左側擺放植物

建議在桌面左側擺放植物，不只能製造氧氣、降低粉塵等，還有擋煞的效果，有養植物的朋友，要好好照顧讓他生氣勃勃，不要讓其枯萎，否則也會讓自己的氣場衰敗，事業發展受阻，像是萬年青、富貴竹都是不錯的選擇。



四、不要擺設假花、帶刺植物

在辦公室風水中，假花是一大禁忌，因為那象徵著死亡與沒落！千萬不要以為很美觀、不需要照顧，而且它再美也不能帶來生機，甚至帶來負面影響。另外，也盡量避免像仙人掌、仙人球此類帶刺或帶尖的植物，容易招來口舌是非、與人爭鬥或貴人遠離的情況。



希望在新的一年獲得好運勢，可以善用以上的擺設建議，不管如何，保持整潔是一定要的，不只提升工作效率，還能得到好人緣，人氣一來、財氣也跟著來！

▼桌上的風水不對，真的會讓電腦常當機嗎？（圖／記者林懿捷攝）