麥當勞店員要他做「一個動作」　鬍子哥下秒暴怒砸了櫃台

▲麥當勞店員要男子戴口罩，男子秒暴怒砸櫃台。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者謝欣辰／綜合報導

全球疫情肆虐，各國也都祭出「戴口罩」政策，希望能夠減少感染人數，不過澳洲這名男子顯然沒有想要遵守規定的意思。一名男子日前在澳洲一間麥當勞裡點餐，櫃檯女職員希望他可以戴上口罩，卻沒想到一句話竟然讓男子爆氣，當場將收銀機整台推下地，嚇壞在場其他客人。

根據澳洲媒體報導，這起事件發生在雪梨郊區凱利維爾里奇（Kellyville Ridge）的一間麥當勞裡，男子當時臉上沒有戴口罩就進到店內，裡頭的職員看到之後上前勸說，不過卻遭到男子拒絕，就在大家想請這位不守規矩的人離開店裡時，驚人的一幕就發生了。

▲因新冠疫情，商家都希望客人戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

只見留著大鬍子的男子很生氣地與女職員爭執起來，隨後竟然伸手大力地往櫃台上的收銀台一推，讓機台摔在地上，而人竟然就這樣若無其事的轉身離去，留下滿臉驚慌的顧客和店員們。

事發後，該間麥當勞公布當天的監視畫面並報警，不過到目前為止仍未有任何人被逮的消息傳出。對此，新南威爾士州的衛生部長布萊德（Brad Hazzard）表示，這名男子的舉動讓人十分震驚，並強調「只要有人試圖打破規定，警察一定會將這種人逮捕」。