特斯拉「躲貓貓」整晚喵喵叫　開箱喜見小虎斑霸氣收編

▲特斯拉車頭裡面抓到，好險特斯拉沒有皮帶之類零件幼貓才可以在裡面安然度過。（圖／車主姚先生提供）

記者黃宥寧／綜合報導

流浪動物在寒冬中都想找地方躲藏取暖，特斯拉車主姚先生將愛車停在路邊，回家時車上不斷聽到貓叫聲，卻不見貓影，先後打電話到特斯拉客服、動保處，得到的回應都是等貓咪自行出來，隔了1晚仍只聽喵叫沒見貓影，姚先生將愛車托運到原廠，打開引擎蓋就出毫髮無傷的小虎斑，驚喜決定收留且命名「特斯拉」。

特斯拉車主姚先生接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，在2020年12月，霸王級寒流來時將愛車停在燒烤店路邊，餐後開車回家路上，他卻不斷聽到貓叫聲，但車內四處見不著貓影，由於當下已經半夜3點多，他相當驚慌失措，撥打電話到特斯拉客服以及動保處詢問，得到的答案都是「先將車放置一晚看看，看貓咪是否能自己跑出來」。

▼隔天在車上依然聽見貓咪微弱喵聲，姚先生只好趕緊到特斯拉原廠打開引擎蓋查看。（圖／車主姚先生提供）

隔天一早，姚先生立刻回車上確認，依然只聽到喵喵聲，沒見到貓影，姚先生只好再撥打特斯拉客服專線求助，客服人員建議姚先生，將愛車開到保養廠拆開引擎蓋確認，最後姚先生只好用保險免費拖車把車子運去高雄特斯拉廠，最後順利在專業人員查看下，找到卡在引擎蓋裡的小貓咪，將牠順利抓出來，好險特斯拉沒有皮帶之類的危險零件，小貓咪安然在引擎室內度過一碗，沒有任何半點外傷。

▼幼貓躲在引擎蓋裡喵喵叫一整晚，好險順利救出。（圖／車主姚先生提供）

本來沒飼養寵物的姚先生，覺得小貓咪會跑到自己車上也算是種緣分，「開箱」完畢立刻決定收編牠，並將小貓咪取名叫特斯拉。過了1個月後，「特斯拉」越來越皮，當時溜進他車上像嬰兒般喵叫聲的牠，現在超黏人，也時常靠在姚先生的身上撒嬌，彷彿就在告訴姚先生「謝謝你收留我」，讓姚先生感到相當溫馨，每天看到牠快樂模樣就很開心。

▼特斯拉目前在姚先生照顧下相當健康也很親人。（圖／車主姚先生提供）

冬天氣溫低，浪浪盡可能會想辦法找尋溫暖的地方休息並維持體溫。而餘溫引擎蓋可以提供暖暖的溫度，此時更會吸引浪浪從輪胎、車底或是鑽進引擎蓋裡面取暖；所以引擎蓋也成為浪浪冬天最佳舒服睡覺地點。建議車主在發動車輛、駛離前，先輕輕拍引擎或是按個喇叭讓貓狗浪浪離開避免造成不幸。

・5層設計的超大收納空間

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