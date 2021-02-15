父親出門玩尿急！2歲女兒不肯一起進男廁：上廁所不會自己去

▲小女孩被大讚擁有良好的性別意識。（免費圖庫／pakutaso）

記者楊庭蒝／綜合報導

家長帶小朋友出門玩，多少會遇到孩子吵鬧或是尿急需要上廁所的狀況。大陸江蘇有一位父親帶著兩歲女兒出門，途中遇到尿急的時刻，卻怕把小孩留在廁所外面會有危險，於是便想把女兒一起帶進廁所，沒想到女兒卻堅決反抗不斷與父親拉扯，嘴上更大喊，「我是女孩子，我不能進男生廁所，要上廁所不會自己去嗎」，令人看了哭笑不得。

綜合陸媒報導，這位父親單獨帶著女兒出門，卻遇到自己尿急，但又不放心放女兒在門外，便開始苦口婆心地想要勸女兒一起進去男廁。沒想到年僅兩歲的女兒就有良好的性別意識，不論父親如何勸說，甚至是相互拉扯到滿身大汗，還是不願意跟父親一起進去男廁，畫面相當逗趣，

對此，不少網友看了表示，「小小年紀就有性別意識，非常好」、「這孩子真聰明」、「我也遇過這種是，把他放在外面又不放心，差點把膀胱炸掉了」、「我兒子三歲左右的時候就不願意和我去女廁所了，非要自己一個人上男廁所，有時候半天不出來，我就在男廁所門口看，人家還以為我偷窺」。

不過也有網友指出，無性別廁所的普及真的太也必要了，這樣不管是媽媽帶兒子還是爸爸帶女兒，都可以有一個獨立空間，就會方便很多。