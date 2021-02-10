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對付惱人水垢與皂垢　家事職人無私分享教你刷出新浴室

▲廁所,馬桶,浴室（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲清潔浴室、廁所看似容易，但面對用力刷都刷不掉的水垢與皂垢，卻是最惱人的一件事。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者洪菱鞠／台北報導

過年大掃除，廁所也是打掃重點之一，而浴廁刷洗重點通常著重在水垢與皂垢，但這些汙垢長期堆積下來，只用一般水柱無法沖洗乾淨，家事職人建議應針對不同髒汙採取合適的清除方式，也教大家如何在平時就順手清潔，才不會費時費力。 

精選書摘
作者／林可凡
摘自／《日日小掃除，舒壓整理術》

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1. 淋浴間玻璃的水漬
將皂垢清潔劑斜斜噴在淋浴間的玻璃後，再拿海綿塗均勻，靜置時間至少5分鐘，先刷再擦，最後用刮刀刮乾。不要妄想只靠淋浴水管的噴射水柱就可以沖乾淨，那只能沖散清潔劑。

2. 地板的皂垢
清潔淋浴間之前，要先確認材質。萬一淋浴間地板或牆面已經鋪上凹凸粗糙的石材或仿石材，那我相當建議購入一台高壓蒸氣機，就可以解決這個清潔難題。若沒有買也不建議用刷的，實在太費時費力且效果不彰。

關於地板皂垢的清潔法，我建議大家每晚睡前在淋浴間塗上皂垢專用清潔劑，用腳踩著海綿塗遍地板就好，地磚縫隙才以隙縫刷刷滿清潔劑泡泡。

等隔天有人沖澡時，先沖乾淨地板再洗澡，沖澡完再以清水沖洗淋浴間玻璃與地板，讓皂垢不再繼續累加。這個做法的困難之處並不在盡量將所有表面都塗上清潔劑，而是「每晚」都得執行，久而久之，地板一圈圈的皂垢會較不明顯。

《日日小掃除，舒壓整理術》（圖／采實文化提供）

▲淋浴間玻璃的水漬與地板皂垢，是最需要清理的重點。

3. 矽利康的黴菌
如果浴室裡有乾濕分離的淋浴間，可以預見的是矽利康（silicone）大概都會發霉，此時要先確認樹脂顏色，準備適合的除黴劑。

＊若是透明樹脂，可能無法根除。
＊若使用白色樹脂，可以用凝膠除黴劑，有機會完全漂白。
＊若是黑色樹脂，黴點不會太明顯，便不需特別除黴，在打掃時用隙縫刷沾萬用去污膏仔細刷一刷即可。

進行除黴時，必須確認完全沒有水滴附著。如果使用的是泡沫或液體除黴劑，噴上發黴處後，敷上一層衛生紙，一方面可以避免漂白到其它地方，也能延長接觸時間，效果會比不鋪上衛生紙好上許多。如果使用的是凝膠狀除黴劑就不用這麼麻煩，直接在發霉處擠出，薄薄抹開一層即可。

由於除黴的有效成分是次氯酸離子與氫氧根離子，也具漂白作用，請務必先詳讀使用說明。如果使用在石材、金屬鍍面、鋁面、彩色塑膠、琺瑯等表面上，絕對會導致變色，甚至被腐蝕，變得不光滑明亮。

家事職人的小叮嚀
理論上，應該在把浴室弄濕之前先徹底除黴，但我習慣將除黴當作局部打掃時的項目，所以會在整間浴室都徹底打掃後，晚上睡前將還有黴斑的區塊塗上除黴劑，第二天再洗淨擦掉。

《日日小掃除，舒壓整理術》（圖／采實文化提供）
 

★本圖、文經采實文化授權提供，摘自《日日小掃除，舒壓整理術》

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