男直衝「借廁所」被拒惱羞！女房仲傻眼：有教養？　1關鍵超母湯

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女房仲日前值班時，突然有位男子直直衝進辦公室，表示想借廁所，眼看他未戴口罩，也沒有停下腳步的意思，她立刻婉拒對方，結果換來不客氣的嗆聲，對此她不禁傻眼，「莫名其妙，為何要把他人的好意視為應該？」

女房仲昨在爆怨公社提到，疫情期間，公司進來一位沒戴口罩的男客人，對方說了一句「跟你們借個洗手間」，便毫無停頓，直直就要往內走。

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她見狀立刻說，「不好意思，我們廁所在二樓，不方便外借。」聞言，男子愣住片刻，怒氣沖沖地回「第一次遇到仲介公司不借人家廁所的」，接著便衝出去。

這段小插曲讓她傻眼，「服務業門市就應該讓你穿梭自如才叫服務好？一副就想要投訴的態度，你怎麼不想你沒戴口罩，連你是誰我都不知道，直衝別人家這樣就叫有教養？我同事也說，第一次遇到要借廁所還這麼兇的。」

網友們看完紛紛搖頭直呼，「你們有權力不外借，請他去外面上」、「我們也是開餐飲店，也遇到路人開門直接進來廁所，完全沒問，出來時我看著他，連話都還沒說，對方就先發制人，說你們餐廳不是本來就該讓內急的人方便嗎」、「現在不是都不外借嗎？連超商也是」、「這樣的人很沒禮貌欸」、「我上班的地方很多這種的，不借還罵人勒」。

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