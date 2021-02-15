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失去左手的「孤掌藝術家」　王蜀蕎浴火重生…注定不平凡　

▲失去左手的「孤掌藝術家」　王蜀蕎浴火重生…注定不平凡。（圖／王蜀蕎個人工作室《蕎藝思原創樂遊坊》提供）
▲「孤掌藝術家」王蜀蕎9歲那年因一場意外失去左手，從此走上不平凡的道路。（圖／王蜀蕎工作室《蕎藝思原創樂遊坊》提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

「孤掌藝術家」王蜀蕎因為小時候一場意外，而走上一條不平凡的路。9歲那年王蜀蕎到菜市場幫忙豬肉攤阿姨絞豬肉，沒想到誤將自己的左手給絞進去，等他清醒後就發現左手的5個手指跟手掌消失不見，病床旁的塑膠袋內，還有包著血肉模糊絞爛的殘肢。

童年的王蜀蕎天真的問媽媽：「我的手會不會像，小木偶的鼻子一樣再長出來」，之後，曾經有好長的一段時間王蜀蕎處於自卑又疑神疑鬼的情緒當中，別人一個不經意的眼神，就會覺得自己被瞧不起，而把自己深鎖封閉。媽媽擔心女兒在學校被欺負，還用棉線、手套塞入棉花，幫他偷偷幫做了一隻假手，父親則選擇讓女兒面對現實，讓他練習身體平衡、書法、畫畫，端正美體、保持正常姿勢，王蜀蕎也因此栽進美工及服裝設計中，讓自己發光發熱。

▲失去左手的「孤掌藝術家」　王蜀蕎浴火重生…注定不平凡。（圖／王蜀蕎個人工作室《蕎藝思原創樂遊坊》提供）

▲▼王蜀蕎說，在伸展台上跳舞，正視自己的殘缺，也讓別人看到身障者的舞蹈之美，還帶著數名身障者組了舞團。

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▲失去左手的「孤掌藝術家」　王蜀蕎浴火重生…注定不平凡。（圖／王蜀蕎個人工作室《蕎藝思原創樂遊坊》提供）


只剩5根手指頭的王蜀蕎，開始走上服裝設計時非常辛苦，他從助理開始做起，學習畫草圖，跟媽媽一起成立手染服飾工作室，生產服裝、包包，到獨當一面，他跟媽媽成立Mori Su服裝工作室，母女倆像姐妹又像夥伴常為了設計概念討論。沒想到一場車禍卻讓王蜀蕎的媽媽成為植物人，工作室被迫停止，經濟來源也面臨打擊。但王蜀蕎並未放棄，後來透過舞蹈及繪畫藝術找尋出口，幾經轉折，即使再遇上創傷，也努力轉變成創造力。

1997年間王蜀蕎在家看大陸千手觀音表演，發現表演中的邰麗華竟也是身障者，還能帶領其他身障者演出完美，也鼓勵了他。王蜀蕎開始學習跳舞，竟一跳沉迷，後來也因為不斷習舞，讓他打開心結，走向不同的人生。

王蜀蕎說，在伸展台上跳舞，正視自己的殘缺，也讓別人看到身障者的舞蹈之美，當王蜀蕎不在自怨自艾，真正走入身障圈，才發現其實自己非常幸運，在圈子內自己的遭遇，根本不算什麼，王蜀蕎也決定以自己為例，為其他身障者複製經驗，帶著數名身障者組了舞團，2008年王蜀蕎還獲得周大觀熱愛生命獎，2009年拿到內政部金鷹獎，成為身障者的榜樣。

▲失去左手的「孤掌藝術家」　王蜀蕎浴火重生…注定不平凡。（圖／王蜀蕎個人工作室《蕎藝思原創樂遊坊》提供）

▲▼「孤掌藝術家」王蜀蕎可說是協槓才女，從書法、繪畫、甲骨文、折氣球到舞蹈，他總是不斷的挑戰自我。

▲失去左手的「孤掌藝術家」　王蜀蕎浴火重生…注定不平凡。（圖／王蜀蕎個人工作室《蕎藝思原創樂遊坊》提供）

王蜀蕎不只是舞者、服裝設計師，還有保險職照，但他不以此滿足，仍四處受邀到校園、監獄演講與表演，抓緊空檔拜師學甲骨文，也和其他身障者一起學習折氣球，甚至與同伴合辦身障者折氣球展，用多才多藝來形容他，一點都不為過。

王蜀蕎說，折氣球對一般人來說很簡單，但對少了手指、手掌的身障者來說卻是極大挑戰，但是身障者願意投入活動，走入人群，大家就應該給予鼓勵。現在的王蜀蕎輕鬆自在，分享自身的經驗鼓勵和他有一樣遭遇的人，他帶著其他身障者以舞蹈治癒自己，也為溫暖他人，王蜀蕎說：「這就是我的座右銘，鼓舞他人，鼓勵自己。」

▲失去左手的「孤掌藝術家」　王蜀蕎浴火重生…注定不平凡。（圖／王蜀蕎個人工作室《蕎藝思原創樂遊坊》提供）

▲失去左手的「孤掌藝術家」　王蜀蕎浴火重生…注定不平凡。（圖／王蜀蕎個人工作室《蕎藝思原創樂遊坊》提供）

▲失去左手的「孤掌藝術家」　王蜀蕎浴火重生…注定不平凡。（圖／王蜀蕎個人工作室《蕎藝思原創樂遊坊》提供）

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