「6生肖」今年財運旺爆五顆星！　馬、羊投資眼光放長遠

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記者黃翊婷／綜合報導

新的一年當然要先來看看每個生肖的運勢，清水孟國際塔羅小孟老師預測，2021年共有6個生肖財運是5顆星，分別為鼠、虎、龍、猴、雞、豬，另外牛、兔、蛇、狗財運為4顆星，馬、羊則是3顆星。

1.鼠：

屬鼠的人在2021年會有撥雲見日的感覺，對於自己所追求的未來方向與定位將越來越清晰，當目標越清楚，就越能穩紮穩打、全速前進，上半年要加強自己的勇氣，不要因為擔心而限制自己，勇敢追求就會看到成績。

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工作上會有越來越多的重要任務，小孟老師建議要對自己有信心，只要記得小心謹慎地處理細節，就不會有問題。

2021年正財運勢走強不斷上升，可以趁這段時間努力開拓，有機會迎接豐收。偏財運屬優良，過去的投資會看見回報，若想要嘗試新的挑戰不訪試試看，說不定會有意外收穫喔。

2.牛：

屬牛的朋友2021年在職場上表現優異，尤其到了下半年，對工作會越來越有自己的想法，也越來越明白如何應對工作上的人、事、物，但要注意的是，因為還在學習階段，不能因為嘗到一點點甜頭就得意忘形，否則可能會招來小人。

此外，想要創業的人也會很成功順利，而且好運不斷。開運色為水藍色系。

3.虎：

屬虎的人在2021年收入非常穩定，可以算是過去累積的人氣與實力開始嶄露頭角，若是做業務性質的人，會有老客人介紹新客戶，好人氣口耳相傳，能更加開拓財運。此外，2020年的穩紮穩打讓你們在2021年可以獲得一個堅穩的地位，上半年人際關係良好，可以善用人脈資源，會為你帶來好消息，在團隊合作上也會有良好的收益。

財運在正財上非常旺盛，多努力就能看見成績，也能在2021年打下良好的基礎。偏財運方面，若想去買樂透或是刮刮樂試手氣，也會有不錯的運氣。而且因為人氣旺盛的關係，2021年也很容易收到親友贈送的禮物。

▲屬鼠、虎、龍、猴、雞、豬的朋友，2021年財運都有5顆星。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

4.兔：

屬兔的朋友2021年財運算是名利雙收，若有想要換單位或是換工作跑道，2021年容易遇到新的工作機會，並且很有可能是從來沒接觸過的領域，雖然會因為對全新領域不熟悉而感到擔心，但若是跨出這一步，會讓你打開人生的新道路，並體驗更多、更廣的視野。此外，如果有看到怦然心動的機會出現，建議好好把握，趁勢轉換就會有好事發生。

正財運上雖然力求完美、覺得可以更好，但在2021年裡，仔細一看你會發現，自己已經在更上一層樓的路上了。若有經營副業的人，2021年財運亨通可以賺到不少外快，建議可以加把勁努力做。

5.龍：

屬龍的朋友2021年可以多注重職場上的溝通力，今年會有很多機會好好展現自己，所以機會來的時候千萬不要壓抑，要大膽發揮意見與想法，2021年你的內在實力很容易受到貴人的賞識與提拔，會得到躍身的機會喔！而同事之間也會互相扶持、相安無事，若有業務要合作進行也會很順利。

如果有想轉行的念頭，2021年可以藉由長輩的牽線遇到賺錢的好機會。

財運上正財為主，過去努力累積的實力會讓你在這波疫情裡面避開許多危機，財運穩當就是福氣。而在投資方面適合保守為主，新市場若沒研究不要貿然投入。

6.蛇：

屬蛇的朋友在2021年的工作上有機會被賦予重大任務，你們會受到肯定與重用，切莫害怕承擔責任或太追求表現完美，2021年只要用心去做，就會讓上層主管看到你的努力，進而更看重你喔。另外，在跟同事相處上容易有意見分歧，要記得多傾聽對方在意的點，用對方能理解的邏輯去溝通，才能讓同事之間的分工進行得更加順利，計畫事半功倍。

財運上是以正財運為主，2021年的偏財運很不錯，若有副業在經營的人，2021年會有不錯的收益。若想要投資副業，可以在上半年去安排了解，會有好的機會出現，可以好好把握。

▲屬龍的朋友2021年要多注意職場溝通力。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

7.馬：

屬馬的朋友在耀眼的2021年可以好好發揮你們的力量！2021在工作上會越來越忙碌，有很多合作接案或合夥做生意的機會突然出現，讓你們驚喜不已，但一定要切記必須謹慎評估，仔細看待自己能夠付出的成本，雖然願景非常美好，但是自己不一定能夠負荷，不要勉強硬撐，也不要因為人情壓力就盲目跟從。

2021年要相信自己內心的聲音，福星高照的你們只要努力耕耘都會有很美好的收穫，不過，投機的心要收斂，謹慎投資看長遠，不能豪賭，好好努力就會有一番成果！

8.羊：

屬羊的人在2021年其實財運都算不錯，因為責任感強大，做事態度很負責任，所以在2021年有機會接到更大的工作，雖然會面臨很大的壓力，但這也是你們賺錢的好時機，把眼光與目標放長遠來看，現在打下的是更穩的根基，讓你們以後有更寬大的發展機會，如果時間上允許，可以盡量去做沒關係。

財富上算是福氣滿滿，不需要擔心，投資方面如果太過忙碌，可以考慮交給專業人士理財，該擔心的反而是身體健康與良好的紓壓方式，容易承擔過多壓力的你們，要培養良好的舒壓習慣，才能讓自己有錢又能享福喔！

9.猴：

屬猴的人在2021年貴人運極佳，這會讓你在開拓財路上左右逢源，各種難處理的事情都可以迎刃而解，痛苦難關也能直擊突破！若在生意上遇到瓶頸可以好好跟朋友討論，會有良好的效果，如果想換工作，可以多請朋友介紹，會有好的機會出現，也會遇到伯樂賞識，也許還能打開新的人生道路。

另外，上半年因為有好的人緣會帶來財富機會，如果想要認識新的交友圈也非常適合，上半年的人脈就會是你下半年的錢脈，事不宜遲快去約起來吧！

投資方面可以參考親友意見，會有不錯的項目。

▲屬猴的朋友們注意了，上半年的人脈就是下半年的錢脈！

10.雞：

屬雞的朋友在2021年財運算是穩穩當當、節節高升，這段時間在工作事業上，雖然對未來感到些許迷惘，但若能衝破內心的幻境，就可以突破更上一層樓，因為實際上你們的很多煩惱與問題，其實是自己鑽牛角尖卻沒意識到，所以如果能靜下心來與自己對話，就會發現其實身邊充滿了機會喔！而很多看起來是挑戰你的人，其實是伸手給你援助的貴人！

財運上2021年適合多方拓展機會，若想投資也不要孤注一擲，應該要去研究副業發展，會得到不錯的回饋喔！此外，投資方面需要分散風險，莫隨意開店。

11.狗：

屬狗的朋友在2021年榮登財運亨通前三大，在工作事業與投資運上都擁有極佳的好運，事業順利的你們會開始急起直追，只要努力往前，過去不好的事情都會瞬間拋到腦後，記得需要保持努力開創新機會的心態，就能維持好運繼續成長！

而且因為運氣旺盛，所以在2021年你們也容易遇到心懷詭計想接近你們的人，所謂人紅是非多，也許是貪圖你們的名聲，也許是想利用你們的人脈，總之，在人際上多留一些心眼，才可以避免麻煩發生，一路順順順喔！

投資方面可以說是順風順水，保持謹慎即可。

12.豬：

屬豬的朋友在2021年工作上會「打倒群雄」，上半年的紛擾以及煩惱，全部都會一掃而空，擾人的小人以及敵人都會漸漸離你遠去。

而有投資理財規劃的人，能夠「用錢滾錢」，不管是正財還是偏財，運勢都很旺，荷包賺飽飽，建議可以購買龍頭類股，有機會賺到爆，但賺的錢也要記得留住，不要因為賺多而花多。

開運色為粉紅色系。