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「總統抱歉了！」蔡英文推吃香菜　陳其邁：這次我挺視網膜

記者黃翊婷／綜合報導

總統蔡英文日前透過網路節目拜年，說出「沒有香菜，東西怎麼會好吃」等話，意外掀起網友們的香菜戰爭。高雄市長陳其邁13日在臉書PO出3張照片，隔空向蔡英文喊話，「總統抱歉了！這次我站視網膜Retina這一邊，不加香菜，但加辣，才是人間美味！」

香菜之亂，陳其邁喊「總統抱歉了」力挺視網膜。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

▲陳其邁自曝吃麵線羹不會加香菜，但會加辣。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁，下同）

蔡英文日前透過網路節目「眼球中央電視台」向民眾拜年，並說出「香菜是一定要吃的」、「沒有香菜，東西怎麼會好吃」等話，建議國人可以多吃一點。此話一出，迅速掀起網路論戰，許多香菜擁戴者傾巢而出，到處宣傳香菜的美好之處。

網紅「視網膜」隨後在臉書崩潰發文，「本人予以最嚴厲之強烈譴責，這樣民調至少會崩25％。」接著他又以反串的方式「正告」蔡英文，應該快點認清形勢、懸崖勒馬，「立即停止推廣香菜的極端行為，以免引火燒身、自食苦果。」

香菜之亂，陳其邁喊「總統抱歉了」力挺視網膜。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

▲陳其邁在臉書分享高雄在地小吃。

而高雄市長陳其邁也在13日貼出3張麵線羹的美食照，坦言這次要站在視網膜這一邊，「總統抱歉了！」並分享自己的私房菜單，吃麵線羹一定要淋上特製辣椒醬和白胡椒，但不要香菜，「高雄的麵線羹，會加赤肉塊、魚羹，這就是『高雄的氣魄』，大碗又滿意。」

陳其邁也在文末幽默表示，故鄉的小吃加不加香菜是看個人口味，人情味這一味就是最好的「香菜」，「不過，還是建議總統和大家，一律都要加辣提味。」

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