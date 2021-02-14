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年假防疫在家追劇超爽！浪漫、恐怖風格任選　Netflix影集2020年人氣第一排行榜（下）

▲▼過年,Netflix,追劇,年假,防疫,COVlD-19。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲年假在家用串流影音平台Netflix追劇比進戲院更自在放鬆，還不必擔心群聚風險。（圖／取自免費圖庫pexels.com）

記者張芳瑜／綜合報導

辛苦上班一整年，終於熬到過年放大假囉！這時候最適合廢在家裡睡到自然醒，拿包零食、再選部影集，邊吃邊看它個痛快，享受難得的放鬆時光。在家追劇比進戲院更自在放鬆，還不必擔心群聚風險，唯一要苦惱的是影集這麼多、年假這麼短，可不想浪費時間踩雷；串流影音平台Netflix統計出2020年在台灣觀看人氣最高各類型節目，有浪漫韓劇、科幻影集、恐怖電影、動畫影集等共12種不同風格，上篇介紹了動作、親子、動畫、實境節目、喜劇和浪漫6類，此篇列出紀錄片、科幻、劇情、驚悚、奇幻、恐怖6種類，不妨參考眾人喜愛的片單，說不定也正中你的口味。

紀録片／《BLACKPINK: Light Up the Sky》

韓流文化襲捲全球，尤其是KPOP偶像更是登上世界舞台，吸引大批粉絲觀注喜愛，Netflix選中南韓YG旗下女團「BLACKPINK」推出紀錄片，觀眾能透過各自的訪談片段、巡迴演唱會實紀、2019年首度參與的美國Coachella音樂節花絮以及平時的訓練日常，從片中一窺4位來自不同國籍的年輕女孩們為了追夢拚命練習，出道後仍然不敢鬆懈持續努力的模樣，也能看見她們自2016年出道以來的成長歷程以及不同於表演舞台和綜藝節目上那份更真實的自我。即使不是「BLACKPINK」的粉絲，也能藉由這部紀錄片了解頂級韓流明星職業培訓過程的辛苦。

▲▼BLACKPINK紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》劇照。（圖／Netflix提供）

▲《BLACKPINK: Light Up the Sky》劇照。（圖／Netflix提供）

科幻／《末日列車》

改編自南韓導演奉俊昊同名電影的科幻影集，因劇情描述因人類破壞地球導致暖化嚴重、物種相繼繼毀滅，科學家發射急速降溫裝置，結果反而讓世界陷入冰封狀態，人類無法生存，末日來臨時，g人們生活在一輛持續繞行的火車上。電影版中強調的是列車底層人民為了推翻階段統治的流血抗爭，影集則在這個背景之下，加入了殺人事件的推理牽謎過程，讓懸疑感更強烈，不過也因劇情重點和電影版不相同，讓影集評價不一；所幸主演的Daveed Diggs（戴維德迪格斯）以及Jennifer Connelly（珍妮佛康納莉），演技備受好評，為影集加分不少。

▲▼《末日列車》台灣版海報出現台北101。（圖／Netflix提供）

▲《末日列車》劇照。（圖／Netflix提供）

劇情／《后翼棄兵》

改編自Walter Tevis的同名小說、結合作者自身在西洋棋界真實經歷及虛構故事的《后翼棄兵》，去年10月在Netflix上架後，立刻以近乎零負評獲得全球影迷喜愛。僅短短七集的故事講述一名飽受童年創傷的孤女「貝絲哈蒙」，在育幼院受到西洋棋的啟蒙後，發現自己在這方面的熱情執著和天賦，在一路精進棋藝的過程中學習成長，棋賽交鋒的過程張力和刺激，就算是完全不懂西洋棋規則的人也能一秒投入感受。而女主角「貝絲哈蒙」身邊的養母以及比賽對手們也都在和貝絲的相處過程中，為貝絲帶來心境上的轉變。飾演「貝絲哈蒙」的女演員安雅泰勒喬伊，長相如精靈般獨特精緻，尤其一雙大眼睛，生動詮釋出天才貝絲內心孤獨、不服輸、渴愛等各種情緒轉變，讓人目不轉睛，只想一集接一集看下去。

▲▼《后翼棄兵》（The Queen`s Gambit）。（圖／劇照）

▲《后翼棄兵》劇照。（圖／Netflix提供）

驚悚／《屍戰朝鮮》第二季

由電影《失控隧道》導演金成勳與韓劇《信號》編劇金銀姬雙強製作的Netflix影集，畫面拍攝和緊湊劇情都宛如電影般的高質感，讓《屍戰朝鮮》一播出就引發全球觀眾許多好評。以南韓擅長的喪屍為題材，故事講述因朝廷爭權內鬥而引起的病毒，意外散播出去，讓人民染上瘟疫變成活屍，各城市情況迅速失控，被感染的喪屍激升，男主角皇子一方面要剷除覬覦朝廷政權的叛臣，一方面要控制蔓延全國的疫情，情節緊張。第二季播出時正逢新冠肺炎疫情肆虐全球，現實世界和影集劇情正好呼應，同樣要面對疫情擴散、物資短缺，讓人追劇時心有戚戚焉。

奇幻／《The King：永遠的君主》

韓劇《The King：永遠的君主》是紅遍亞洲的韓劇《鬼怪》金牌編劇金銀淑最新力作，由男神李敏鎬和鬼怪新娘金高銀主演，卡司強大。劇情設定兩個平行世界，大韓民國與大韓帝國兩個國家有著長相一模一樣的人物，而且透過寶物，角色們可以穿梭兩個時空，但會留下後遺症；劇情講述帝國君王李袞穿越到大韓民國，和重案組女刑警鄭太乙相遇，兩人一起解開身邊關於權謀的時空線索，是一個奇幻浪漫的冒險故事。基本上演員們都要一人分飾兩角，相當挑戰演技；劇情錯綜複雜，相當燒腦。

▲《The King：永遠的君主》。（圖／Netflix提供）

▲《The King：永遠的君主》劇照。（圖／Netflix提供）

恐怖／《#Alive》

2020年是喪屍的天下！相關題材影集大受歡迎，Netflix影集恐怖類別中，台灣人最愛看的就是南韓活屍電影《#Alive》，故事就設定在現代這個社群時代，由劉亞仁飾演的大學生宅男「吳俊宇」，某一天在家打電玩時發現，在自家公寓外，民眾受到不明病毒感染變成了瘋狂喪屍，而他已經被包圍，難以逃出，在飲食水源都斷炊的情況下，意外發現對面公寓還有生還者－－由朴信惠主演的女主角「金宥彬」，兩人決定一起逃出生天活下去的故事。劇情未將男女主角塑造成英雄，而是鎖定成一般普通的人，讓觀眾更有代入感，觀影過程反而會因感同身受而更緊張刺激。

▲ALIVE,劉亞仁,朴信惠。（圖／Netflix提供）

▲《#Alive》劇照。（圖／Netflix提供）

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