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媒介12金釵賣淫！卻慘遭退貨5次　客人一見「小龍女」秒嚇跑

▲▼房間。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿宏媒介12名女子與不特定男客從事性交易。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名男子「阿宏」（化名）與另名曾姓男子，共同媒介12名女子與不特定男客從事全套性交易，兩人則從中收取傭金，以此方式牟利。對此，桃園地院審理後，依法判阿宏1年2月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿宏與曾男基於媒介女子與他人為性交之犯意聯絡，讓12名女子先後與不特定男客，在不同的旅館從事性交易行為。其中，每次性交易之價碼，也會因為小姐不同而有所區別，其價格為3000元到7500元不等。此外，兩人還分工，由阿宏負責攬客、曾男則負責將小姐載到指定的性交易地點。

不過，幾次性交易下來，阿宏與曾男也遇過5次男客不滿意應召女子，因此拒絕性交易的情況，其中一次是當曾男將花名為 「小龍女」的小姐載到中壢某汽車旅館時，卻遭到男客當場拒絕，導致該次性交易作罷。另外，還有其餘4次，由不同的小姐遭到拒絕之經驗，因此阿宏與曾男實際媒介成功的性交易次數僅有13次。

▲▼ 床，女生，棉被，房間，失戀，分手。（示意圖／Tirachard Kumtanom／取自免費圖庫stocksnap）

▲其中有5次交易遭到男客拒絕。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫stocksnap）

全案曝光之後，阿宏對於犯行坦承不諱，但法官認為其行徑已經嚴重敗壞社會風氣、助長性交易之歪風，且先前又有前科，念及其尚能坦承犯行，考量其媒介之性交易次數、家庭生活、經濟狀況、素行、智識程度等一切情狀之後，依法給予判刑，並諭知易科罰金之標準。

對此，桃園地院審理後，依共同犯圖利媒介性交罪，共12罪，各判處阿宏有期徒刑3月，如易科罰金，均以新台幣1千元折算一日；合併應執行有期徒刑1年2月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，犯罪所得全數沒收。

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