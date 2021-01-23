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教官帶女學生「上摩鐵2、30次」！被抓包喊：妳很需要我吧…下場曝

▲▼某國立高中教官2017年爆出與女學生上摩鐵，被記2大過、勒令退伍。（資料圖／翻攝學校網站、臉書）

▲某國立高中教官2017年爆出與女學生上摩鐵，被記2大過、勒令退伍。（資料圖／翻攝學校網站、臉書）

記者戴若涵／台北報導

一所國立高中的教官2017年爆出帶女學生上摩鐵2、30次！由於女學生原本開朗的個性突然變得鬱鬱寡歡，師長察覺異狀，整起事件才因此曝光。事發後該名教官除了被調離現職，也被記2大過、勒令退伍，但該教官不服結果陸續提出訴願、訴訟。

事發當時該名40歲教官未婚，在任職期間未嚴守性別分際，竟與16歲女學生交往並發生性行為，交往5個月期間，不僅利用女學生周末補習後的時間約會，還帶女學生上摩鐵發生至少2、30次性關係。據悉，女學生首次被帶往摩鐵時內心感到有些遲疑，覺得似乎不該跟教官發生關係，上課到一半會突然哭泣，原本開朗的個性也變得寡歡。

老師察覺不對勁後告知家長，在家長不斷追問下，這段相差24歲的師生戀才曝了光，家長氣炸報警提告，事件鬧得沸沸揚揚。教官強調，自己與女學生是「男女朋友」，還在臉書上PO文喊話，「妳很需要我吧」、「妳一定希望我贏得這一仗」等語，事後被調職處分。

教育部2018年1月24日核予大過2次懲罰，並於2019年4月8日、2019年8月6日召開人評會、再審議人評會，都認為該教官違反教師專業倫理，還引發廣大社會輿論抨擊，嚴重打擊教官士氣、斲傷全國教官榮譽，不適合再回校園服務，不適服現役，移請國防部處分；國防部陸軍司令部2019年10月14日核定該教官退伍，並於2019年11月1日0時生效。

該名教官不服人評會審議結果，認為人評會的組成並不合法，懲罰令應該撤銷，於是提出訴願，另外，他提到，退伍處分導致他只能支領退伍金，無法按月支領退休俸，讓他頓失經濟來源，陷入無以為生的困境，希望在行政爭訟程序終結前，停止執行退伍處分，但訴願遭到駁回，可提行政訴訟。

教官不服提出行政訴訟，台北高等行政法院針對退伍事件，日前裁定先停止訴訟程序，等到處分確定後再審理本件訴訟。可抗告。

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