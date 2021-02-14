新手爸媽為寶貝取名好煩腦！　命理師揭牛年取名「喜忌重點」

▲台中市名門命理教育協會理事長楊登嵙。（圖／記者白珈陽攝）
記者白珈陽／台中報導
古人言：「賜子千金，不如教子一藝；教子一藝，不如賜子佳名。」新年到來，準媽媽、準爸爸為替新生兒取名傷透腦筋，命理專家楊登嵙表示，隨著每年生肖不同，取名的喜忌便不同，名字要用一輩子，不可便宜行事。對此，他提供牛年取名的喜忌重點給民眾參考。
2021年取名字的喜忌重點如下：
◎喜：
蛇：三合，部首有之、弓、廴、虫、巳、几、六，例如：芝逢進達遠邁強弘起芃六。
雞：三合，部首有酉、鳥、羽、西、奚、十、非，例如：醇鳳鴻栩茜溪博翡。
豬：三會，部首有亥、，例如：核家豪緣象。
寶蓋：如同房子住，部首有宀、冖、門、入、夂，例如：宣富家宜安閎合逢。
柵欄：得地有地方住，部首有曲、冊，例如：姍典侖倫。
得食：代表有得吃，部首有米、豆、禾、艸，例如：益登秀豐和蓁。
◎忌：
羊正沖，部首有羊、未、八，例如：善義群祥茉。
馬相剋，部首有馬、午、火、灬、竹，例如：駿騏許篤杰熙照篤。
日：大太陽底下很辛苦，部首有日，例如：昇昌昱明照。
彩衣：代表犧牲奉獻，部首有彡、爫、巾、糹，例如：彩帆紳彬。
王：代表犧牲奉獻，部首有王、大、令、君，例如：瑩珍瑜翎郡。
人：被利用欺負，部首有人、亻、彳，例如：仁佳信偉依傑。
刀：有危險，容易受傷，部首有刀、刂、匕、戈、斤、爿、予，例如：利楷柔新欣麗。
楊登嵙表示，名字代表一個人，對終身有重大之影響，取個好名字，方能逢凶化吉，吉上加吉。
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