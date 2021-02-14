最美「海景鐵道」曝！南迴鐵路電氣化通車　高雄－花蓮車程省39分

▲南迴鐵路多良高架橋路段，依山傍海將成全台最美的海景鐵道。（圖／鐵道局提供）

記者李宜秦／台北報導

南迴鐵路電氣化於去年底正式全線通車，民眾可在南迴線搭乘普悠瑪等電力列車，屆時高雄至台東間行車時間最多約可縮短27分鐘、高雄至花蓮間行車時間最多約可縮短39分鐘。另外，途中還將行經多良改線高架橋路段，依山傍海的最美海景鐵道成為南迴最美麗的風景路段。

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▲南迴電氣化履勘專列EMU800通過金崙車站。（圖／鐵道局提供）

交通部打造環島鐵路網，其中尚未電氣化的路段為南迴鐵路枋寮至知本間，去年12/23完成環島鐵路電氣化通車。現在民眾可在南迴線搭乘普悠瑪等電力列車，享受馳乘快速、風景秀麗、舒適、安全、節能的運輸服務。

其中，多良改線高架橋路段依山傍海，這一段海景鐵道成為南迴最美麗的風景路段，旅客可全程搭乘快速、平穩、環保的電車，環遊全島。

▲南迴鐵路電氣化全線通車後，高雄到台東車程縮短27分鐘，高雄到花蓮車程縮短39分鐘。（圖／台鐵局提供）

台鐵表示，普悠瑪及推拉式自強號已投入南迴線營運，目前開行6列車次普悠瑪及4列次推拉式自強號，可提升平日運能7%、假日13%，且增加南迴線跨東、西線列車班次計3列次，南半環莒光號列車也不需要於台東及枋寮站更換電力機車。

台鐵指出，配合南迴鐵路電氣化全線通車，去年度改點後以電化列車取代部分柴油列車運行，南迴線柴油列車班次原32列次，高雄鐵路地下化路段柴油列車班次原25列次，皆降為14列次，其餘列次將以電化列車運行，將使高雄至台東間行車時間最多約可縮短27分鐘、高雄至花蓮間行車時間最多約可縮短39分鐘。

▲配合南迴鐵路電氣化全線通車，台鐵已進行時刻調整。（圖／台鐵局提供）

事實上，自民國60年至104年間環島鐵路陸續電氣化通車，僅剩南迴鐵路知本潮州段尚未電氣化，「南迴鐵路台東潮州段電氣化工程」潮洲至枋寮段，已於108年12月電氣化通車，全台鐵路網僅南迴線（枋寮至知本間）尚未電氣化，因此，交通部鐵道局依核定計畫於109年底達成電氣化目標。

南迴線鐵路全長98.2公里，除多良至瀧溪間因隧道淨空不足須改線2.75公里外，其餘路段均於既有營運路線上辦理，需待深夜鐵路停止營運後方能進場施工，作業時間受限，且南迴鐵路地處公路無法到達之地，鐵路為唯一運輸施工人員、材料與機具的動線，增加如期通車的壓力。