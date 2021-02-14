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深水惡地泥火山！高雄燕巢區觀光資源豐　「大學之鄉」4校搶進

▲▼ 燕巢深水現況 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄燕巢區惡地泥火山地形景觀特殊。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市燕巢區東臨旗山，以中寮山脈為界，燕巢區最東的庄頭名為「深水」，經年累月的風化作用、板塊及造山運動等，形成今日惡地滿佈、泥火山群聚、雞冠山豎立的特色景觀，常吸引遊客前來一覽大自然的神秘力量。但燕巢區其實人文薈萃，義守等4間知名大學進駐，被稱為大學之鄉，醫學資源也豐富，與「惡地」等觀光資源相互輝映。

燕巢烏山頂泥火山自然保留區，即為火山區中噴泥口最密集之處，而鄰近相似景觀養女湖，因泥漿黏性低、水分含量較多積聚成湖，且傳說有「養女」殉情於此而定名，兩地路程之所見，因地質影響下，在日照月暈下映輝著銀白色光芒，經雨水沖蝕成崎嶇的不毛之地嫦娥谷，亦稱太陽谷，為大自然獨樹一格的地景。

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燕巢區由台22線縱貫，有國10高速公路作為主要交通樞紐，下交流道可直通義大醫院，全方位診療項目及飯店式管理是遠近馳名的特點之一，轄內特色醫療院所另有靜和醫院燕巢分院，以照顧慢性精神病患為主，針對臨近老人化社區之照護為輔，為南部第一所接受衛生署指定之合法私立藥癮勒戒業務之醫院。

▲▼ 燕巢深水現況 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄燕巢區在地廟宇中心。（圖／記者黃子倩翻攝）

區內另有市府社會局監督輔導的兒童少年福利機構慈德育幼院，提供失依兒童及少年家庭式的照護環境與關懷輔導，以達濟貧扶孤，造福弱勢，貢獻社會的使命，還時有舉辦節慶活動，溫情熱心不遺餘力。

另每逢清明，佔有12多公頃的高雄市軍人忠靈祠，便是深水最熙攘的時節，公墓位處深水山丘陵，有旗楠公路與之相連，供後人追念英靈烈士，掃墓祭祖，可謂地利之便，節日期間岡山分局亦有派遣警力交通管制、秩序整理，解決交通阻塞的情形。

而深水轄內有一民間傳奇，即飢以樹為食，渴以雨為飲，人稱「半仙」之普照法師，其在湖內巷之「三洽共成堂」弘法閉關七七四十九天，竟就地坐化，全身舍利，成為金剛不壞之人間菩薩，至今仍肉身不腐，供人瞻仰朝拜。

燕巢亦是耕耘莘莘學子的寶地，有樹德科技大學、義守大學醫學院、國立高雄師範大學及高雄科技大學等四所大學院校培育各方人才。

▲▼ 燕巢深水現況 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄燕巢區大學林立，培育莘莘學子。（圖／記者黃子倩翻攝）

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