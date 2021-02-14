天氣冷到爆！他身上貼7個暖暖包　聊天一半同事嚇壞：你在冒煙耶

▲男子身上貼了7個暖暖包，聊天一半突然開始冒煙。（圖／翻攝《封面新聞》）



記者柯振中／綜合報導

氣候愈來愈極端，這個冬天北半球十分寒冷。廣東省廣州市1月9日低溫下探6度，有名男子出門時全身貼滿暖暖包，不料跟同事聊天時，突然全身開始冒煙，嚇得把所有暖暖包撕下來，滑稽的場面讓網友全笑翻。

綜合陸媒報導，廣東省廣州市1月9日低溫下探6度，不少人穿起厚重的衣服出門，唯恐寒冷的天氣造成身體不適。不過，有名男子需要工作，外出時沒有帶外套，在身上貼了7片暖暖包，想要以此抗寒。

▼男子身上貼了7個暖暖包，沒想到跟同事聊天到一半，身上開始冒煙。（圖／翻攝《封面新聞》）



沒想到，與同事聊天時，男子身上突然開始冒煙，嚇壞了旁邊的同事，他也趕緊將所有暖暖包拆下來，確認到底是哪片暖暖包出了問題。

後來才知道，可能是因為操作不當，貼在背後的暖暖包破洞，裡面的鐵粉全灑了出來，而焦急撕下暖暖包的畫面也被同事拍下，上傳到網路上，引起一陣訕笑。

▼後來把全身的暖暖包都撕下來，才發現是貼在背後的破掉了。（圖／翻攝《封面新聞》）



眾多網友看完，忍不住出言調侃，「？？？？也太多了」、「6度就貼？北方已經零下26了也沒貼啊」、「聊著天冒起煙，那個意境想想我就發出了鵝叫聲」、「廣州為什麼要貼這麼多暖寶寶？」

不過，也有廣州的網友出面回應，「廣州的10度跟東北的零下10度，體感差不多」、「來廣東體驗一下什麼叫物理攻擊吧，穿再多都是冷的。北方不冷，那是因為到處都有暖氣，這邊室內室外都是冷冰冰的，體感溫度是零下」、「本廣東人，去雲南香格里拉玩幾天，零下4度沒覺得冷，回到廣州一下飛機，那一瞬間差點凍傻了，廣東一冷起來真的刺骨的冷。」