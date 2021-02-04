國民黨寒冬送暖被！花蓮縣黨部募集百床棉被送弱勢家庭

▲國民黨花蓮縣黨部募集百床棉被，由志工媽媽們親手送到豐濱鄉各村落弱勢家庭。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國民黨花蓮縣黨部主委張峻結合公益組織募集百床羽絨被於上波寒流前發送至各鄉鎮市貧困家庭與獨居老人，引發熱烈迴響，4日又募集百床棉被、由豐濱鄉主任韓修義和志工媽媽們一一親手送到豐濱鄉各村落急需暖被的弱勢家庭。

「那怕只是一床棉被，就可讓這些家庭過個好年。」主委張峻說，除政府列案中低收入戶，社會還有很多邊緣戶需要關懷，今年寒流一波接一波，棉被是取暖必備品。期望在年節前讓弱勢家庭感受到社會各界的溫暖，也期許藉此活動能拋磚引玉，促使更多愛心行動的響應，張峻隨即把這份溫暖發送給所有最需要關懷與照顧的人。

此次募集的棉被分送豐濱鄉五個村落百位村民，其中豐濱村57歲的江先生，幾年前不明原因生病後造成中風已臥床多年，依賴年長母親照顧，接到議長贈送的棉被非常激動與感謝！用手撐著身體直說謝謝、終於可以讓媽媽睡個好覺、不再被冷醒；磯崎村94歲的蘇女士行動不便，平時由女兒在家中照顧、每月靠政府補助金過活，常常到月底就得勒緊腰帶過活，今年冬天寒流持續發威母女倆共蓋一床老舊棉被、常常被凍得無法入睡，收到兩床新棉被直說謝謝、謝謝！她們感謝議長和社會人士的善心，直說這是年前收到最好的禮物。

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