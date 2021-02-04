　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國民黨寒冬送暖被！花蓮縣黨部募集百床棉被送弱勢家庭

▲▼國民黨花蓮縣黨部募集百床棉被，由志工媽媽們親手送到豐濱鄉各村落弱勢家庭。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

國民黨花蓮縣黨部募集百床棉被，由志工媽媽們親手送到豐濱鄉各村落弱勢家庭。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國民黨花蓮縣黨部主委張峻結合公益組織募集百床羽絨被於上波寒流前發送至各鄉鎮市貧困家庭與獨居老人，引發熱烈迴響，4日又募集百床棉被、由豐濱鄉主任韓修義和志工媽媽們一一親手送到豐濱鄉各村落急需暖被的弱勢家庭。

▲▼國民黨花蓮縣黨部募集百床棉被，由志工媽媽們親手送到豐濱鄉各村落弱勢家庭。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

「那怕只是一床棉被，就可讓這些家庭過個好年。」主委張峻說，除政府列案中低收入戶，社會還有很多邊緣戶需要關懷，今年寒流一波接一波，棉被是取暖必備品。期望在年節前讓弱勢家庭感受到社會各界的溫暖，也期許藉此活動能拋磚引玉，促使更多愛心行動的響應，張峻隨即把這份溫暖發送給所有最需要關懷與照顧的人。

▲▼國民黨花蓮縣黨部募集百床棉被，由志工媽媽們親手送到豐濱鄉各村落弱勢家庭。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

此次募集的棉被分送豐濱鄉五個村落百位村民，其中豐濱村57歲的江先生，幾年前不明原因生病後造成中風已臥床多年，依賴年長母親照顧，接到議長贈送的棉被非常激動與感謝！用手撐著身體直說謝謝、終於可以讓媽媽睡個好覺、不再被冷醒；磯崎村94歲的蘇女士行動不便，平時由女兒在家中照顧、每月靠政府補助金過活，常常到月底就得勒緊腰帶過活，今年冬天寒流持續發威母女倆共蓋一床老舊棉被、常常被凍得無法入睡，收到兩床新棉被直說謝謝、謝謝！她們感謝議長和社會人士的善心，直說這是年前收到最好的禮物。

►腦公！你不可以賴帳喔

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／台灣COVAX首波疫苗要來了　「最快開打」時間曝
獨／富王鴨肉要重新開張了！小老闆喊告30網友
快訊／疫苗有譜了！台灣是COVAX首波出貨對象
快訊／新店保母打地鋪睡覺「1歲嬰死在床上」　父母崩潰
快訊／捲性騷雞排妹疑雲　翁立友露面開記者會時間點曝
才剛求婚成功！街口董座胡亦嘉遭金管會停權一年　罰180萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆市政府39項春節便民措施　農曆春節防疫服務不打烊

國民黨寒冬送暖被！花蓮縣黨部募集百床棉被送弱勢家庭

基隆市立田徑場拆除重建　林右昌盼如期完工開放使用

春節施放爆竹煙火遵守安全與時段　花蓮稽查小組嚴格取締

9旬老翁購物累壞！走不動坐路旁民眾圍觀　暖警現身送回家

金山運動休閒廣場改造重新開幕　唯一大型室內運動場館

台中大雅警關懷弱勢　邀獨居老人圍爐送暖過好年　

安平古堡赤崁樓春節加強交通疏導　黃偉哲：過年搭公車超優惠

消防春安專案啟動　警義消獲贈保溫瓶守護雲林鄉親保平安

阿管處「星光下婚禮」限量15對新人報名　瑞里紫色山城浪漫滿分

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

給嬤顧7天！牠被寵到「忘記親娘」　看媽靠近...秒怒汪汪叫：別碰我

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

幼稚園女兒聽懂貓語「牠腳痛痛」 媽檢查浪喵超毛：肉掌真的有傷

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

基隆市政府39項春節便民措施　農曆春節防疫服務不打烊

國民黨寒冬送暖被！花蓮縣黨部募集百床棉被送弱勢家庭

基隆市立田徑場拆除重建　林右昌盼如期完工開放使用

春節施放爆竹煙火遵守安全與時段　花蓮稽查小組嚴格取締

9旬老翁購物累壞！走不動坐路旁民眾圍觀　暖警現身送回家

金山運動休閒廣場改造重新開幕　唯一大型室內運動場館

台中大雅警關懷弱勢　邀獨居老人圍爐送暖過好年　

安平古堡赤崁樓春節加強交通疏導　黃偉哲：過年搭公車超優惠

消防春安專案啟動　警義消獲贈保溫瓶守護雲林鄉親保平安

阿管處「星光下婚禮」限量15對新人報名　瑞里紫色山城浪漫滿分

豪客要買iPhone12...連拆2新機他卻落跑　櫃妹傻眼：秒變二手貨

封王列車急速前進　利物浦將迎戰曼城

諸葛亮點「七星燈」！原來不是為「續命」...背後暗藏2大玄機

「西門町是LGBTQ聖地」紅到荷蘭！　老外：想去台灣玩

日月光去年每股獲利6.47元　創合併以來新高

快訊／物流公司涉地下匯兌！5年17億金流曝　姑姑跑了侄子到案

新人王大黑馬？　國王哈里伯頓再轟生涯新高21分助勝

宋兆文／不懂作戰的美國前副國安顧問

北韓獲COVAX分配近200萬劑疫苗　金正恩下令：蓋冷凍保存設施！

春季養生首重養肝　中醫師建議：多食綠色蔬果

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

地方熱門新聞

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

醫師男友陪睡居檢女　院方重罰要解職

即／陳其邁凌晨震怒　下令追查護鳳山女孩

台南市台江大道實勘橋梁銜接路面無落差

供應全聯、好市多　麵包廠站穩烘焙界

湯悅出事小木屋　殺人窗加裝橫桿

即／居檢女找男友陪睡　男友竟是醫師

春安首日執勤不忘防疫

黃世杰結合3社團　捐白米助弱勢單位

桃園議長邱奕勝　贈警消春節慰勞金

國中女校長酒醉失態　哭鬧被錄影傳遍全校

屏東稻米之光　新園雜糧產區獲日本特優賞

雲嘉南中高齡企業輔導團啟動

桃園警限定版口罩幫說「心裡話」　民眾一目了然

更多熱門

相關新聞

國民黨國際部：蔡英文斷交7國破紀錄　外交要務實

國民黨國際部：蔡英文斷交7國破紀錄　外交要務實

外交部今（4日）發出新聞稿表示，與蓋亞那（Cooperative Republic of Guyana）外交部達成共識在當地設立「台灣辦公室」，1月15日展開初期運作。對此，國民黨國際事務部提醒民進黨政府，我國需要以符合自己國家發展及有利於人民福祉為優先，謹慎、靈活地運用有限的外交資源，外交要務實不要吹噓。

趙少康爆江啟臣要繼續選黨主席：他第二次吃飯就說要聘我當中評委

趙少康爆江啟臣要繼續選黨主席：他第二次吃飯就說要聘我當中評委

蓋亞那「不承認台灣獨立」　國民黨：路透社提醒民進黨別高興過頭

蓋亞那「不承認台灣獨立」　國民黨：路透社提醒民進黨別高興過頭

趙少康：我若當總統就把52台還給中天

趙少康：我若當總統就把52台還給中天

罷黃捷拿港版國安法為由　林飛帆怒批國民黨

罷黃捷拿港版國安法為由　林飛帆怒批國民黨

關鍵字：

國民黨寒冬暖被縣黨部募集棉被弱勢豐濱

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

胡歌、劉亦菲瘋傳領證結婚！

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

醫生聽診器放衣服裡「來回摸乳頭」

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！最狠短褲妹落網

男大生「返台東確診」　陳時中回應

快訊／吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光

更多

最夯影音

更多
藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面