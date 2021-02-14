緣分難擋！柬埔寨5旬高僧還俗　19歲美嬌娘秒嫁…網看照片全酸了

▲柬埔寨52歲高僧在還俗的短短幾個月後，立刻與小自己33歲的貌美女郎成婚。（圖／翻攝自Facebook／ETrustMedia）

記者葉睿涵／綜合報導

柬埔寨一位52歲的高僧沙魯（Bun Salout）在還俗後，短短幾個月就迎娶了一位年僅19歲的貌美女郎。倆人的訂婚儀式照片曝光後，因年齡懸殊和膚色成強烈對比，讓許多網友大感衝擊。不過沙魯表示，他與妻子的婚姻在佛教中也算是一種緣法，也有網友解釋，柬埔寨的佛規沒有規定和尚不能有感情生活。

據柬埔寨柬單網、KHMER News等當地新聞網站報導，曾是奥多棉吉省（Oddar Meanchey）首席高僧的沙魯在2020年11月26日決定還俗。還俗後，他在2021年1月11日與一名19歲的貌美女郎訂婚，並將在2月17、18日結婚。在當和尚的30年間，這名前高僧非常熱衷於森林和野生動物的保護事業。

▲這名前高僧在還俗前非常熱衷於森林和野生動物的保護事業。（圖／翻攝自Facebook／ETrustMedia）

沙魯表示，他與妻子的婚姻在佛教中也算是一種緣法。他補充，他也曾擔心女孩嫁給他是因為被父母逼迫，而不是出於真心，於是他當著妻子父母的面，詢問了對方是否真的願意與自己結婚、是否有男朋友、是否是迫於家長的壓力才答應婚事。

不過，妻子告訴沙魯，自己是自願與他成婚，並且也相信曾是僧人的丈夫是一個成熟的人，能在成婚後減少矛盾，於是倆人便迅速地訂下了婚事。他們訂婚的消息曝光後，立刻引起眾人熱議。許多網友不禁酸道，「長得不怎麼樣竟然還能娶到這麼漂亮的老婆，看來我以後有希望了」、「和尚出家是為了賺錢，暴富後就還俗娶老婆」。

▲柬埔寨高僧的19歲小嬌妻長相甜美，讓許多網友羨慕不已。（圖／翻攝自Facebook／ETrustMedia）

也有網友解釋道，「柬埔寨的佛教中沒有規定和尚不能愛女人，佛規裡也沒有規定和尚不能有感情生活。如果和尚在當和尚的時間裡對某個女生動了真情，他們是可以還俗後，迎娶自己心儀的女人為妻。這沒有犯下佛規，而是一種緣分、一段姻緣。」

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