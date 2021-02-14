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他裸身騎車「狂飆20km」求愛愛　老婆嚇壞…趁洗澡帶兒開溜

▲▼騎車，飆車，摩托車，公路，跑山，機車，車禍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲泰國一名男子騎車奔馳20公里，只為與老婆在禮拜日晚上「來一發」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

泰國東部武里南府（Buriram）一名33歲男子平時因工作關係與妻小分居，某個週末晚間他突然性慾爆發，於是就只裹著一條毛巾騎車跨越20公里來到老婆娘家「求歡」，不料老婆卻趁機溜出家門，男子一氣之下，放火燒毀整棟房子，隨即遭到警方逮補。

根據《每日詢問者報》報導，住在泰國沙兌縣（Satuek）的33歲男子帕克薩隆（Narongchan Paksarom）因工作關係與妻小分居，去年10月25日正逢周日晚間，他吸食毒品後突然湧起性慾，只裹著一條大浴巾就跨上機車，騎了20公里來到老婆的娘家，想要發洩慾望，但妻子才剛見到帕克薩隆便覺得不對勁，而且異常興奮，讓她感到相當害怕。

報導指出，於是妻子說服帕克薩隆先進浴室洗澡，自己則是趕緊帶著4歲與9歲的兩名孩子，從家裡逃了出來。帕克薩隆洗完澡之後發現老婆不僅拒絕與他歡愛，甚至還欺騙了他，一怒之下，便失去理智地將廚房的火源引到床墊上，最後燒毀了整間房子，隨後遭到警方逮捕。

警方表示，帕克薩隆雖然騎著摩托車逃逸，但因為吸食毒品導致他精神狀態不穩，馬上就被逮捕歸案，後來更要求檢查老婆的陰道來證明她沒有出軌。鄰居稱，帕克薩隆離開現場之前還持刀威脅附近居民不準幫忙滅火。妻子則說，兩人性生活很正常，只是帕克薩隆2018年就曾燒掉自己父母的房子，後來又戒毒失敗，她也越來越害怕丈夫。

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