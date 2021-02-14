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新春最強廁所開運術！這6點超NG　「2顏色」強勢招好運

記者黃翊婷／綜合報導

不少民眾想透過布置房間改善運氣，往往會漏掉廁所。日本命理專家Dr.コパ分享2021年最強廁所開運術，同時列出6大NG點，接下來就趕快來看看自家廁所倒底有沒有NG吧！

▲廁所（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲廁所擺設其實大有學問。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

Dr.コパ在日本網站《ヨムーノ》發表的文章中提到，其實家人健康狀況不佳等問題，大多與廁所擺設有關，一般來說，人們一講到廁所就會想到排泄，進而聯想到不好的運氣，但其實只要避開6大NG點，不僅能提升家人的健康運，也能提升財運。

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1.把家人的照片掛在廁所裡：這是6大NG點中最糟糕的一點，如果把家人的照片掛在廁所，很容易會招來「病氣」或是血光之災，最好趕快撤掉。

2.沒有窗戶：廁所沒有窗戶除了通風不良外，恐怕也會讓你陷入麻煩之中。假如家中廁所構造無法加裝窗戶，也可以使用一些薰衣草色的物品來增強運勢，例如馬桶坐墊、毛巾、拖鞋等等。

3.沒有替換拖鞋：如果沒有廁所專用的替換拖鞋，那麼每上一次廁所，壞運就會從「腳底」跟著你的腳步，一起擴散到房子的每一個角落。

4.放太多衛生紙：有些人習慣在廁所多放幾包衛生紙備用，以免「解放」完才發現沒有衛生紙而陷入窘境，但其實廁所空間狹小，如果堆積太多東西反而會帶來壞運，建議最多放1、2包備用即可。

▲▼ 「5個習慣」讓減肥破功，「懶得跑廁所」也會胖。（圖／Unsplash）

▲廁所裡最好不要放太多備用衛生紙。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

5.掛日曆：或許一邊上廁所一邊規劃日程很方便，但在廁所放日曆可是大大的NG，畢竟2021年人際關係會較為複雜，容易受到「嫉妒」，這麼做可能會讓你原本安排好的行程遇到麻煩，所以廁所裡面還是不要放任何多餘的東西比較好。

6.上廁所玩手機：這恐怕是許多人的壞習慣之一，先不論上廁所滑手機會帶來怎樣的壞運，光是衛生問題就夠嚴重的了，而且這麼做還會增加坐在馬桶上的時間，對身體健康也不好。

最後，Dr.コパ建議，2021年最強的廁所開運術就是善用「黃色與薰衣草色」，只要在廁所內增加一些這兩種顏色的小物，說不定就能帶來意想不到的好運呢！

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