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懷孕6個月車禍命危！　丈夫急診室「保大保小」痛苦抉擇…結局心碎

（示意圖／pixabay）

 （示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

偶像劇中經常能見到孕婦出意外、家屬站在急診室抉擇「保大還是保小」的橋段，事實上，現實生活中也出現過不少案例。婦產科醫師陳保仁以24週孕婦為例，鼓勵孕婦旁邊最好要有人陪伴，有了事前的預防，也許就能減少意外發生。

陳保仁日前在《醫師好辣》表示，根據統計，孕婦在13到26週這階段最容易發生車禍；他直言，懷孕動作反應會比較慢、且懷孕的人通常容易累，不是說不讓孕婦開車，是鼓勵她們旁邊最好要有人陪伴，避免緊急狀況發生。

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（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

陳保仁表示，之前碰過一名懷孕24週的孕婦，到院時已OHCA，生命跡象微弱，她腹中的孩子狀況也不是很好，心跳只剩80。陳保仁趕緊跟孕婦丈夫討論，寶寶出來的狀況可能不好，未來恐會有腦性麻痺，要救小孩還是救大人？

家屬頓時陷入煎熬，而在考慮期間小朋友走了。陳保仁直言，「這個小孩很懂事。」他進一步解釋，雖然最後母女都沒救回來，但在這之前，檢傷的人壓力其實很大，如果小朋友心跳慢慢回來，那到底要救誰？畢竟差了30分鐘，生命的結果可能就會不一樣。

影片約於39:00處

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