2021水逆時間出爐！「4星座」春節首當其衝　專家曝注意事項

▲2021年大家最關注的水逆，今年總共會逆行三次，且皆逆行於「風象星座」。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

篤信星座運勢的人，都會擔心水逆，因為往往自水逆開始，就會接二連三感到不順。而今年有3次水逆，星座專家許睿光日前在粉專《許睿光開運研究社》分享時間點，讓大家可以預先規劃，避開水逆帶來的影響。

星座專家許睿光提醒大家該注意那些方面，藉此避開水逆帶來的影響。

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●2021第一次水逆為2021年1月30日至2月21日。

正值農曆春節前後，逆行在水瓶座，需注意1.電子用品、交通工具的全面檢測，2.職場、事業、財務的危機，3.個人生涯的重大改變，4.伴侶合夥關係的意外變化，健康方面需注意神經方面問題與意外受傷。預警星座分別為，水瓶座、金牛座、天蠍座、獅子座。

●第二次水逆時間為2021年5月30日至6月23日。

逆行在雙子座，需注意1.交通、合約、簽約的問題，2.人際欺騙、自欺、曖昧、迷惘等人際羅生門事件，3.年中檢視夢想、計劃與生活目標，並進行必要調整，健康方面需注意呼吸道、頭暈、頭痛的問題。預警星座分別為，雙子座、射手座、雙魚座、處女座。

●第三次水逆時間為2021年9月27日至10月18日。

逆行在天秤座，需注意1.合夥、婚姻方面的問題，2.突如其來的的戀情，3.謹慎處理人際掌控、鬥爭的潛在危險，健康方面需注意腰部、腎臟的問題。預警星座分別為，天秤座、白羊座、巨蟹座、魔羯座。

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