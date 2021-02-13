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大年初二安平開台天宮、安平觀音亭拜廟祈福　黃偉哲：祈求市運昌隆疫情退散

▲台南市長黃偉哲上午走訪安平區安平開台天后宮、安平觀音亭參拜祈福。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市長黃偉哲上午走訪安平區安平開台天后宮、安平觀音亭參拜祈福。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

大年初二，台南市長黃偉哲一早走訪安平區安平開台天后宮、安平觀音亭參拜祈福，受到天后宮主委盧友禮及觀音亭廟方委員歡迎，黃偉哲市長向「安平媽」及「觀音佛祖」等菩薩、神明上香祈祈福國家國泰民安風調雨順、台南市運昌隆市民健康平安，疫情早明退散，民眾歡喜過好年，大家牛年行大運，牛轉乾坤。

▲台南市長黃偉哲上午走訪安平區安平開台天后宮、安平觀音亭參拜祈福。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市長黃偉哲上午走訪安平區安平開台天后宮、安平觀音亭參拜祈福。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市長黃偉哲在立法委員林俊憲、台南市警局長方仰寧、市警四分局長蔡進閲、安平區長賴青足、安平開台天后宮主委盧友禮、廟方總幹事林國明、委員黃鏡月…等多人陪同下，分別向安平開台天后宮「安平媽」、安平觀音亭「觀音佛祖」等諸菩薩、眾神明上香參拜福，祈求眾人平安健康，牛年行大運，並向市民朋友拜年。

▲台南市長黃偉哲上午走訪安平區安平開台天后宮、安平觀音亭參拜祈福。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市政府歡迎民眾於年假期間走春拜廟，目前台南市各宮廟都積極配合市府政策落實防疫措施，包括戴口罩、額溫量測、酒精消毒、實名制登記等，確保不會出現防疫破口。黃偉哲市長也貼心提醒市民朋友，春節過年期間各大寺廟人潮聚集，進廟參拜務必戴口罩，戶外活動則保持社交安全距離，有發燒呼吸道症狀者應避免外出，大家共同遵守防疫相關規定，讓眾神都放心，眾人更安心。

▲台南市長黃偉哲上午走訪安平區安平開台天后宮、安平觀音亭參拜祈福。（圖／記者林悅攝，下同）

黃偉哲市長希望新的一年，民眾能安居樂業闔家安康，更感謝市民支持，榮獲得網路評價好感王冠軍，更不忘邀請全國民眾來台南行春，台南市各機關及業者都上緊發條全力準備，全面做好各項防疫措施，讓大家能快快樂樂的團圓，平平安安的過年。台南景點類別包羅萬象，不僅有山有海，更有藝文、展館、古蹟及廟宇等，美拍景點及豐富的內容一定會讓大家在新的一年幸福犇馳、好運犇放。

▲台南市長黃偉哲上午走訪安平區安平開台天后宮、安平觀音亭參拜祈福。（圖／記者林悅攝，下同）

觀光旅遊局郭貞慧局長提醒大家，雖是過年，但目前仍是加強防疫期間，旅客來到台南市請務必做好防疫工作，與他人保持社交安全距離，戴口罩、勤洗手，落實個人衛生！也感謝各觀光景區及業者的全力配合，持續加強宣導防疫，並落實防疫措施，讓民眾安心來臺南出遊過好年。更期待新的一年可以成功戰勝疫情，牛年成為臺南的觀光豐收年。

市府特地統整2021台南行春網（https://2021tainan-newyear.com/），以因應新年期間各種活動、人潮管制警示、交通疏導資訊等各式訊息需求，歡迎至台南行春網查詢新年期間各式相關訊息。

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