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美女公關揭「處女酒店妹」內幕！睡1次爽賺8000萬　被框出場遭硬上

▲▼北市警局長率隊到中山區酒店臨檢，數十位佳麗排隊受檢。（圖／記者邱中岳攝）

▲中山區酒店臨檢，數十位佳麗排隊受檢。（圖／記者邱中岳攝）

記者葉國吏／綜合報導　

新冠疫情影響，嚴重衝擊國內娛樂場所。去年4月間一位酒店小姐確診讓八大行業內幕成為熱門討論話題。由於酒店的神祕面紗，沒有老司機或是幹部帶路，一般人不太可能上門消費，許多人對於「帶出場能幹嘛」最以好奇。一位老司機就透露，其實把小姐框出場不代表就能上床，甚至還有曾經擔任幹部的小姐透露，有小姐為了賺大錢，還會去假造處女膜，甚至聽過上床一次就拿到一棟8000萬的豪宅。

▲2020年4月，一位酒店女公關確診讓全台酒店、舞廳一夜之間全熄燈。（酒店示意圖／ETtoday資料照）

2020年4月，中央疫情流行指揮中心透露，案379為一位台北某知名酒店女公關，當時全台八大場所拉警報，甚至暫時全面停止營業。這時酒店文化瞬間成為熱門討論話題。當時批踢踢有人發問「出場是要幹嘛？出去玩？還是要去做○？出場就是可以打○的意思嗎？」話題一出後，就有專業老司機解惑「框出場≠能上床」，直言「最好是框出場前，先問好這妹是金魚還是木魚（能不能S），不然框出場，妹才跟你說他不做S的，到時候不要說人家詐騙」。

相關新聞：酒店出場=做S？　老司機專業揭「金魚木魚」差異：問清楚！

▲酒店的神祕面紗就跟小姐身上的薄紗一樣，都讓人相當好奇。（圖／ETtoday資料照）

儘管如此，酒店小姐被帶出場後性侵仍是時有所聞。2020年6月，一位男子把喝醉的酒店小姐帶出場帶回家性侵，小姐醒來發現全身被脫光，男友甚至還焦急的打30通電話找她，最後這位男子也被依照乘機性交罪判刑4年。

相關新聞：酒店妹被男客框出場性侵！男友狂打30通電話　她清醒傻住：這哪　

▲咪咪表示，聽過最高陪睡可以賺一棟8000萬的豪宅，圖非當事人。（圖／記者張一中攝）

除此之外，酒店小姐為了賺取更多的錢手段也是相當高明。一位曾經擔任幹部的咪咪表示，她旗下的小姐為了要從客人那邊撈更多錢，除了會篩選從國立大學畢業、23歲以下的正妹外，還會要求不要隨便跟客人上床。甚至還會去做處女膜重建手術。咪咪透露，曾經有客人不惜把名下8000萬豪宅過戶給小姐，為了就是能跟酒店小姐帶出場性交易。

相關新聞：睡1次得手8000萬！剝皮妹「重建處女膜」出場　酒店幹部曝手法

 

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