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麗寶Outlet過年福袋送好獎！　魔術師「超視覺魔幻秀」歡慶新年

▲▼ 。（圖／資料照）

▲麗寶Outlet Mall過年期間祭出多項活動，與民眾一起歡慶新年。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

麗寶Outlet Mall歡慶新年，自30日起展開為期18天的「Happy 牛year 麗寶超犇放」活動，全館商品只要990元起，且消費累積滿額即可獲得刮刮樂券一張，飯店住宿券、千元購物金等你來刮；大年初一開賣限量一卡行李箱福袋100個，有機會獲得Switch、TESCOM吹風機等豐富大獎。

麗寶Outlet「Happy 牛year 麗寶超犇放」活動期間為元月30日至2月16日，全館990起，眾多精選商品買一送一，當日累積消費滿5000元可獲好運刮刮樂一張，有五星級福容大飯店、千元購物金等獎項。新春初一（2月12日）將祭出一卡行李箱福袋（20吋），開店限量100個，卡友排隊搶購價988元。

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福袋內含喜氣獨家口罩、星巴克鐘樓馬克杯、水豚君系列商品、Ma Tsu Mi聯名野餐墊，幸運兒還有機會抱走Switch、TESCOM吹風機、姬龍雪手錶、2000元購物金等超值好禮，當日下午還有NEW（牛）轉乾坤抽紅包活動，憑館內不限金額消費發票，即可挑選幸運紅包，電影票、購物金等好禮大方送。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲消費滿額即送刮刮樂券，可抽飯店住宿券、千元購物金。

過年期間，於魔術界得過梅林獎的劉季陵魔術師，將破天荒至Outlet與麗寶樂園合作推出「超視覺魔幻秀」，打造世界級魔術道具，絕對讓蒞臨的觀眾為之驚艷，並與現場民眾互動。麗寶盼藉由喜氣的各式活動，給消費者最不一樣的農曆新年。

下殺5.5折，現省2760元

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