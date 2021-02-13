　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節出遊選擇多！經典小鎮破百個　北中南東「隱藏玩法」曝光

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

▲觀光局精選出全台百大經典小鎮。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局推動經典小鎮，目前全台已累計100個經典小鎮，提供國人、外國旅客遊玩，包括宜蘭冬山、台北信義、新北淡水等均有入榜，觀光局也特地曝光各大小鎮隱藏玩法，民眾可趁春節假期間，到處走走逛逛、深度旅遊。

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼全台百大小鎮各有特色。（圖／觀光局提供）

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

觀光局表示，入選小鎮3.0的小鎮各具特色，宜蘭縣冬山鄉有冬山河生態綠舟，萬坪河岸可供野餐及踏青。臺北市信義區有全臺最完整自行車道路網，可以騎著YouBike漫遊四四南村，感受眷村風華。

到新北市淡水河岸吹吹風，賞夕陽美景逛老街。鶯歌是陶瓷小鎮，可以捏陶拉坯玩體驗。臨近的三峽區祖師廟有東方藝術殿堂美名，還可以浸染最美的藍染文化。探索桃園市復興的北橫山林秘境，品味多汁水蜜桃。到新竹縣峨眉鄉賞湖光山色、品味美人茶香。

往中部走來到鐵路山海交會苗栗縣竹南鎮，進入夢幻崎頂子母隧道。臺中市霧峰區有九九峰，走入林家花園感受仕紳風雅。往海線到梧棲感受老街百年歲月，激盪歷史雲煙。彰化市有大佛，看鷹揚八卦。社頭鄉是織襪的故鄉、芭樂寶地。二林是全臺酒莊密度最高小鎮，來一趟微醺農體驗。到芳苑坐鐵牛車，跟著海牛採蚵樂。

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

▲▼觀光局將再評選出十大經典小鎮，推向國際觀光市場。（圖／觀光局提供）

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

前進臺灣地理中心-南投縣埔里鎮，一起體驗特色手工造紙。竹山鎮是文創工藝小鎮，打造一場精采竹藝復興。搭火車到雲林第一大城-斗六市，漫遊雲中街文創聚落。來到濱海口湖鄉濕地賞鳥，大啖海味嘗鮮。

往南部走來到鹹風陣陣的嘉義縣布袋鎮，看見白色鹽田浪漫高跟鞋教堂。新港鄉有奉天宮，有拜有保庇。臺南市北門區的鯤鯓王平安鹽祭也不遑多讓，可以深度體驗民俗文化。暢遊文化古都在安平，搭船遊運河漫漫遊。百年嘉南大圳在官田，悠遊水菱田、戀戀烏山頭。

高雄鹽埕區愛河水波好風光，駁二藝術漫漫遊。漫步曹公圳，邂逅美麗鳳山古城。到岡山遊崗山之眼，嚐羊肉、蜂蜜、豆瓣醬三寶。屏東縣枋寮鄉是黑珍珠的故鄉。到琉球鄉浮潛看海龜、體驗潮間帶。往東部走到花蓮縣新城鄉，這裡有海灣美景，也是曼波魚的故鄉。臺東縣卑南鄉有知本溫泉美人湯及原民部落文化。

▲▼國旅,觀光,觀光客,旅遊,國旅客,出遊,好天氣,放晴。（圖／記者李宜秦攝）

▲民眾可趁春節期間出遊逛逛。（圖／記者李宜秦攝）

交通部長林佳龍表示，觀光局花費3年，搜集了全台百大經典小鎮，有百種風情、百種特色，台灣觀光要走向精緻旅遊，就必須有深度的旅遊體驗，將小鎮打造為國際級的亮點，未來3年會持續提升小鎮軟硬體品質，將再從中評選出10個小鎮，做為十大國際經典小鎮，推廣給國際旅客踩點。

林佳龍表示，針對沒有入選的小鎮，觀光局將對其輔導，向其他標竿小鎮學習，另外經典小鎮將配合觀光圈，搭配每年的主題旅遊年，提升設施與服務水準，帶動區域的觀光圈與產業聯盟發展，建立屬於台灣美好的品牌。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
台綜要「娜美女星」當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親　網友怒圍剿
初二回娘家4縣市下大雨　可能有寒流！「時間點曝」低溫不到10

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節出遊選擇多！經典小鎮破百個　北中南東「隱藏玩法」曝光

被橫綱凱咪譙「智能低性騷擾犯」　鄧家華不忍了：區區一個小模

大年初二回娘家車流估增1.6倍　國道這9路段最塞

不解開書考用意「乾脆回家寫啊！」　竟釣出超現實關鍵：會有差異

台綜要「娜美女星」當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親　網友怒圍剿

頭獎累計400萬／東森樂透下注要快　初二財富跟著回娘家

初二回娘家4縣市下大雨　可能有寒流！「時間點曝」低溫不到10℃

101第一排！都市叢林裡的夢幻泡泡球　F級網美：這個角度最好拍

初二至初四限定！「宜花東」客運超省錢攻略　1方法再多折200元

眉妝達人教你畫「新年開運眉」　3步驟跟著做！財運桃花跟著來

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

畫面曝光！目睹父神明桌前「狠甩阿公4巴掌」兒揭惡行罵：沒用男人

波多野結衣「顏面神經麻痺」！痛哭全面停工　嘴角歪斜左眼閉不上

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

水獺慶3歲生日！狂嗑生魚片蛋糕「小手抓肉肉」暴風進食模樣萌翻

放飯時間！奴才醒來先上廁所　貪吃貓「咬褲頭繩」急催促：餓了

春節出遊選擇多！經典小鎮破百個　北中南東「隱藏玩法」曝光

被橫綱凱咪譙「智能低性騷擾犯」　鄧家華不忍了：區區一個小模

大年初二回娘家車流估增1.6倍　國道這9路段最塞

不解開書考用意「乾脆回家寫啊！」　竟釣出超現實關鍵：會有差異

台綜要「娜美女星」當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親　網友怒圍剿

頭獎累計400萬／東森樂透下注要快　初二財富跟著回娘家

初二回娘家4縣市下大雨　可能有寒流！「時間點曝」低溫不到10℃

101第一排！都市叢林裡的夢幻泡泡球　F級網美：這個角度最好拍

初二至初四限定！「宜花東」客運超省錢攻略　1方法再多折200元

眉妝達人教你畫「新年開運眉」　3步驟跟著做！財運桃花跟著來

家沒浴缸想泡澡！人妻推「400元神物」免出門就能泡：手殘都會組裝

陳家駒忌諱別人碰球具「裡面有神」　想把好運留住

美國聯邦政府最會賺的人是他…超越400萬公務員　年薪比總統還高

拜登夫婦「影片賀牛年」全文！　譴責對亞裔種族歧視

教會不聽勸成防疫破口！南韓邪教「五大洋」洗腦斂財　教主下場慘

春節出遊選擇多！經典小鎮破百個　北中南東「隱藏玩法」曝光

奴才穿肉色緊身衣扮「巨型巴哥」 逼牠陪睡　汪嚇壞：你誰啦？

她抓包「神父修女激情交疊」慘被滅口　水井浮屍案30年後才伸冤

倒車入庫遇盲區！　車子「懸空卡樓梯」她嚇爆：油門再踩就翻了

6明星「億萬豪宅裝潢」曝光！　一開窗就是101…還有360度景觀台

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

生活熱門新聞

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

初二回娘家4縣市下大雨　可能有寒流！低溫不到10℃

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

要女藝人當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親

初二回娘家禁忌！拜拜犯這事「象徵凶兆」

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

7生肖犯太歲！7張圖一次看懂化解法

初二7大禁忌！「單數禮」帶衰家運

媳婦怨婆家「每年都吃一樣」　網轟：還嫌？

高雄14點冷知識公開！在地人哭了

科技新貴給女友「16萬8紅包」　白目反嗆：連你年終一半都不到

更多熱門

相關新聞

小英推「香菜一定要吃」　網紅崩潰

小英推「香菜一定要吃」　網紅崩潰

總統蔡英文日前透過網路節目拜年，意外引起了「香菜戰爭」。對此，網紅「視網膜」更是發文抨擊，直言「民調掉了25％」，「我覺得這種總統真的沒辦法連任了」，讓網友全部笑翻。

過年收4000元紅包！台南妹打開崩潰了

過年收4000元紅包！台南妹打開崩潰了

人行道垃圾桶塞爆！清潔員除夕收垃圾

人行道垃圾桶塞爆！清潔員除夕收垃圾

清潔隊員過年收垃圾「遭BB彈射傷」　國中生：不是故意的

清潔隊員過年收垃圾「遭BB彈射傷」　國中生：不是故意的

初一福袋麗寶限量100個半小時搶光　老虎城迎春活動開跑

初一福袋麗寶限量100個半小時搶光　老虎城迎春活動開跑

關鍵字：

春節出遊小鎮

讀者迴響

熱門新聞

30歲巨嬰男嫖妓…「媽媽全程看哭喊加油」！

2021運勢最強「星座X血型」出爐！

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

19歲男勒斃41歲女友！見脫糞還洗屍

目睹父狠甩阿公4巴掌　他痛揭惡行：沒用男人

爆漿狂噴！男被燙成「白醬爛香腸」…拖5天臭翻　醫：都發霉了

快訊／大樂透1億頭獎「台南、台北」開出

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

17歲青澀照被疑「不像」！李沛旭回擊：你很像？

孫生親自送媽媽進警局　走出門哭了：心裡永遠最痛

初二回娘家2星座寵妻財運爆發！

威士忌只排第6！醫揭「酒精熱量TOP12」

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

4歲孫女求別闖紅燈　下秒目睹爺爺慘死

更多

最夯影音

更多
見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身
法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面