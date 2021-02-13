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狂男盜墓挖屍體！馬路邊「煮湯」興奮狂啃　目擊者嚇壞：滿地骨頭

▲土葬，墳墓，墓園，掃墓，祭祖，祖先，清明節，清明掃墓。（圖／記者周宸亘攝）

▲狂男盜墓挖屍體，馬路邊「煮湯」興奮狂啃。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

挖別人祖墳已經非常過分，如果又把別人祖先遺骸「煮湯」，後代應該會氣炸，加拿大就發生過這種離奇事件，20多歲男子盧卡斯（Lucas Dawe）2019年4月闖入一處古老墓地，挖開一具至少埋葬100年的墳墓，將裡面的人骨「熬湯」爽喝狂啃。警方抓到盧卡斯後也相當傻眼，但也只能通知墳墓主人的後代，「你的祖先遺骨被人煮湯喝了。」

事件發生在2019年4月初，盧卡斯潛入一間位在紐芬蘭東部、擁有數百年歷史的南康塞普遜灣公墓（Conception Bay South cemetery），從墓群中挖出一具100多年前埋葬的人骨，將人骨丟進鍋中煮「骨頭湯」，還在公墓旁光明正大的吃了起來，接著就在路邊爽爽地一邊喝湯一邊狂啃。

▲▼墳墓、墳場、墓地。（圖／記者趙蔡州攝）

▲現場人骨經過法醫鑑定，加上墳墓登記資料，證實已經有百年歷史。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

盧卡斯的行為被附近路人發現，看著草地上散落的許多人骨，嚇得立刻打電話報警。警方趕到看見盧卡斯確實在啃人骨，遂以現行犯名義將人帶回偵辦，現場人骨經過法醫鑑定，加上墳墓登記資料，證實已經有百年歷史，警方只好通知死者的後代「你們的祖先遺骨遭人挖出，而且還被煮成湯吃了。」

盧卡斯出庭時供稱，他當時喝醉了，才會做出如此荒唐的事情，對於破壞屍體的指控全盤認罪，最後被當地法院依法判處120天監禁，緩刑12個月。

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