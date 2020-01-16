曾採訪美國總統！陸著名主持人趙忠祥病逝...網淚：一個時代的逝去

▲趙忠祥先後主持過13屆央視春節聯歡晚會 。（圖／澎湃新聞，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸著名電視主持人趙忠祥因癌症擴散，今（16）日上午7點30分在北京病逝，享壽78歲，告別儀式將在1月20日上午10點在八寶山殯儀館舉行。作為第一代電視節目主持人，趙忠祥不僅先後主持過13屆央視春節聯歡晚會，更是中共建政後，首位採訪美國總統的記者。

▲ 趙忠祥去年參加《我們的師傅》錄製 。

趙忠祥兒子趙方在微博發文，稱「父親於2019年底感到身體不適，就醫檢查，發現身患癌症，已經擴散。為了不影響家人的心情，父親一直樂觀而積極地配合治療。他非常尊敬醫護人員，多次向他們表示感謝。住院期間，母親一直陪伴在身邊，盡心照顧，直到父親安詳離去。」

中共前領導人周恩來曾於1960年親自批示，從北京數千名應徵者中，挑選趙忠祥進入電視台成為第一位男播音員。出生於河北省邢台市的趙忠祥自此，在電視台工作40多年，共轉播與主持大陸國慶慶典9次，創下無人超越的紀錄。

▲ 趙忠祥採訪時任美國總統卡特 。（圖／澎湃新聞）

此外，趙忠祥曾於1979年跟隨中共前領導人鄧小平訪美，期間進入白宮採訪時任美國總統的卡特（Jimmy Carter）。見到卡特後，趙忠祥的第一句話是，「總統先生，這是中華人民共和國中央電視台記者第一次有機會，採訪一位美國總統。」

趙忠祥病逝的消息在網路掀起熱議，不少人感慨「一個時代正在逝去」。網友紛紛表示，「願趙忠祥老師一路走好」、「趙老師一路走好，記得您的動物世界，無論如何他也給大家帶來了歡聲笑語」、「永遠記得您獨特的嗓音」。