海底撈3店員殺出「唱分手快樂」　她吃一半爆哭！網笑：全店都知道

網搜小組／劉維榛報導

去海底撈除了爽嗑鍋，不少人更期待附加服務，像是欣賞川劇變臉、美甲等，甚至還能祝失戀男女們「分手快樂」！日前有女網友吃火鍋，吃到一半，一群店員突然包圍，大唱分手快樂，鬧得現場客人紛紛投射同情的眼光。

▲海底撈店員大唱「分手快樂」，女客人秒炸淚！（圖／翻攝爆廢公社二館）

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一名男網友在臉書《爆廢公社二館》轉貼一段27秒影片，可見一名長髮妹頻頻扶著額頭，漲紅著臉啜泣，而站在一旁的是海底撈店員，當眾大唱梁靜茹經典之作「分手快樂」，超衝擊視角，讓人看了既揪心又不捨。

影片中，一人拿著「高富帥」的舉牌，不時邊遞上衛生紙；中間的女店員則輕拍客人的後背，試圖安撫情緒，至於另一名店員拿著麥克風，賣力大唱分手快樂，每一句歌詞彷彿都戳進對方的心坎裡。

▲長髮妹狂遮臉，心裡肯定五味雜陳！（圖／翻攝爆廢公社二館）



原PO則笑虧，「海底撈全部願望一次滿足，全店都知道妳分手了！」據了解，這是大陸瘋傳的影片，貼文曝光後，掀起近9千名網友朝聖，「這餐吃得值得」、「到底要哭還是要笑」、「這朋友滿欠揍的」、「我會更難過，丟臉的那種」、「唱生日快樂還要尷尬」、「貼心到...我都想把頭埋進湯底裡面惹」、「太羞辱了」、「根本是在傷口灑鹽吧」、「二度傷害還丟臉」、「這是要給五星好評？還是負評」、「應該要唱他不愛我」。