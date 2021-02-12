瞄準2022雙北議員戰場　詹為元：「橋樑」才是參政核心

▲國民黨青年部副主任詹為元。（圖／翻攝自詹為元臉書）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨自2019年大選慘輸，一路陷入低潮至今，但值得注意的是，去年有多達3545位40歲以下青年加入國民黨。因此藍營打鐵趁熱，推出「參政7號角」計畫，推動修改黨內參選制度及相關法律，鼓勵青年參戰2022縣市議員，36歲的政大東亞所碩士、青年部副主任詹為元乃其中之一。

根據政大選研中心推估，2020年大選，20到39歲族群中，國民黨慘輸民進黨300萬票，此時國民黨的青年支持率也落後民進黨39.3％，但之後谷底反彈。根據國政基金會民調，截至去年底，民進黨青年支持率雪崩，藍營僅落後民進黨4.7%。

近日國民黨青年紛紛瞄準2022市議員戰場，更勇於表態。其中，在2018年北市選舉屢上鏡頭的丁守中發言人詹為元，其清新外表、條理分明的口才，在圈內有石牌劉德華的稱號，更在2020總統大選期間，多次受邀政論節目，獨自與綠營民代、名嘴們脣槍舌戰，展露出議題攻防實力。

「身一位參政者真正的核心政見還是要做好民眾與政府之間溝通的橋樑。」詹為元認為，大多數議員參選時會提出各種政見，例如教育問題、鄰里大小事、造橋鋪路等。但是，候選人之所以會需要政見，就是民眾有需求，而這些需求是他們向政府反映，卻無法獲得回應的事。

詹為元舉例，之前曾經有位女士的母親失能，需要長照協助，卻因個案管理員態度消極，導致她無所適從。當時，他透過聯繫衛福部與地方衛生局，釐清中間誤會與卡關之處，迅速地解決問題。

因此，詹為元說，其實很多民眾與政府之間溝通不良的問題，都需要有個中立的第三者來協調解決。更重要的是，透過一次次的個案，進而修法解決制度性的問題，讓類似的事情不再發生。

除此之外，詹為元說明自己參選的另一動機，是台灣目前已是一黨獨大，一個良好民主體制需要平衡的監督力量，需要一個有力量的在野黨。國民黨是最大的在野黨，但卻因過去的表現，讓民眾失望。

「國民黨還是一個可以期待的政黨，不論是行政的經驗、經濟事務的熟稔、對社會的穩定，但過去因內耗而逐漸讓人民離心離德。」詹為元說，國民黨必須從量變到質變，透過更多沒有特別背景的新人、素人，願意出來參選或參與政黨，將同年齡世代的價值帶入國民黨。

詹為元強調，藉由這樣的方式，讓國民黨逐漸改變，唯有改變，民眾才能看到不一樣的國民黨，也才能再次獲得大多數民眾的支持。

【人物小檔案】

姓名：詹為元 （36歲，男）

學歷：

國立暨南大學公共行政系（2005年）

國立政治大學東亞所碩士（2009年）

經歷：

蔣萬安國會辦公室法案助理（2016年）

丁守中競選台北市長辦公室發言人（2018年）

國民黨青年部副主任（2019年-）