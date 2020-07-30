「罷免王浩宇」民調：近7成中壢選民同意罷免　4成4民眾不喜歡他

▲國民黨青年部副主任詹為元公布罷免王浩宇民調結果。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

公民團體發起「罷免桃園市議員王浩宇」活動，已於20日前往中選會提交3700多份提議連署書。最新民調顯示，若罷免案成案，40.5%中壢區民眾表示會去投票，假如明天就是投票日，在有投票意願的民眾中，高達69.8%表示會投同意罷免，「換算後相當於全體選民的35%會投同意票，高於25%的罷免門檻。」

國民黨青年部副主任詹為元與「反仇恨政治動員」公民團體代表毛嘉慶30日召開記者會，詹為元指出，罷免王浩宇是一場民間公民自發性的運動，不代表任何黨派，過去罷免王浩宇在網路空戰比較熱烈，但地方中壢的民眾到底怎麼想的卻無從衡量，因此以民調的方式瞭解中壢民眾對王浩宇罷免案的投票傾向，此外，罷免王浩宇總部將在8月1日上午10點發起「倒宇天光 邁向二階」的罷王軍誓師大會，盼能藉此衝高投票率。



調查結果顯示，有66.9%中壢區民眾表示知道罷免王浩宇活動，31.5%不知道。民進黨及國民黨認同者，表示知道的比例超過七成，中立民眾知道的比例較低，為66.8%。

如果罷免市議員王浩宇的提案通過，將舉行罷免的投票，調查發現，40.5%中壢區民眾表示會去投票，9.8%不一定，表示不會去投票的比例是49.7%。

民調進一步詢問，假如明天就是投票日，在有投票意願的民眾中，有69.8%表示會投同意罷免，會投不同意罷免的比例為10.9%，另外19.3%未決定。有投票意願民眾中，69.8%將投同意票，「換算後相當於全體選民的35%會投同意票，高於25%的罷免門檻。」

對於王浩宇連任桃園市議員至今的問政表現，有36.2%中壢區民眾表示不滿意，比例明顯高於表示滿意的18.9%。喜好度方面，44%中壢區民眾表示不喜歡，明顯高於喜歡的16.6%，另外有13.3%表示不認識王浩宇。

此份民調委託TVBS民意調查中心，調查日期為109年7月14日至16日晚間18:30至22:00，訪問對象為20歲以上戶籍設在桃園市中壢區民眾，有效樣本共1,080份。