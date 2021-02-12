上海已建成充換電設施38.5萬個　未來5年將再新增30萬個

▲新能源汽車產業快速成長，充電樁的建設速度也加快。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

根據統計，上海市截至去年11月底，已建成各類充換電設施38.5萬個，其中公用樁6.2萬，專用樁4.3萬個，另有換電站20座，全市車樁比0.8：1，在大陸處於領先的水平。

上海市交通委科技信息處副處長王大鈞在「2020中國國際換電模式產業大會」上表示，上海正加快布設充換電設施，力爭2025年之前，新增30萬個，「我們也正在研究進一步加強充電設施的建設和管理實施意見，努力提高充電的保障能力和服務水平，充電和換電都是電動汽車的能源補充方式。」

王大軍提到，上海堅持政府引導、市場主體原則，推進充換電設施的布局，制訂了充換電設施的專項規劃和建設技術標準，發揮了鼓勵充換電設施發展和促進充換電設施互聯互通的辦法等政策文件，加快推進充換電司的建設。

王大軍指出，受到標準法規、發展定位、商業模式、應用場景、土地資源等因素影響，換電模式在上海市發展的總體上還不平衡，「我們支持新技術、新業態、新模式的創新發展，歡迎電動汽車補電方式的多樣化、便捷化，將努力為換電模式的發展創造同等的政策環境，市場最終選擇充電還是換電需要我們共同的努力，時間會給出答案。」

王大軍表示，推進充換電設施的建設是落實新能源汽車發展這一國家戰略的重要支撐和基礎保障，「我國將充電設施作為新基建七大領域之一，給予重點支持建設，2020年10月國務院辦公廳印發《新能源汽車產業發展規劃》，明確大力推動充換電網路的建設，科學布局充換電基礎設施，鼓勵換電模式的應用。」

王大軍強調，上海正按照國家的戰略部署，抓緊制訂新一輪的新能源汽車產業發展實施計劃，加快推進電動汽車的發展。預計到2025年，上海公交、出租、中心城區物流配送、郵政、公務車輛將基本實現新能源，同時新能源環衛車輛達到80%，個人新購車輛中純電動車佔比超過50%，明顯提升大型載泊車輛、工程車輛新能源汽車佔比。