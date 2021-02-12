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立院PK賽！陳柏惟嗆「1打35」　下秒反遭林為洲「鎖喉」KO

▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,,國民黨立委與民進黨立委各自佔據主席台,在議場內對峙,林為洲由後方勒住陳柏惟脖子。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委與民進黨立委各自佔據主席台，陳柏惟突襲鄭天財遭林為洲鎖喉反制。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨立法院黨團去年底為抗議萊豬進口，連續12度杯葛行政院長蘇貞昌進行施政報告，最後更準備了「豬內臟」大亂議場，台灣基進黨立委還撂下狠話要「1打35」阻止杯葛，但卻在一陣慌亂中，反被國民黨立委林為洲鎖喉制伏，引發網友熱烈討論。

為讓蘇貞昌順利上台進行施政報告，民進黨立委林俊憲、王美惠、高嘉瑜、林楚茵等人在一旁護駕，未料國民黨立委突然拿出一桶桶的豬內臟、豬皮上前潑灑，現場一陣混亂。

綠營立委吳秉叡、黃國書、蔡適應立刻上前助陣，圍起一道人牆保護主席台，鄭天財則動手推擠，雙方衝突正式爆發。

一旁的民進黨立委洪申翰也和國民黨立委林為洲起了衝突，民進黨總召柯建銘出面勸架卻無法制止，雙方就在議場地板上開打。

而陳柏惟卻突然動手打鄭天財，將他過肩摔，吳秉叡、黃國書、蔡適應等一群人立刻衝向前助陣，林為洲立刻向前使出「鎖喉功」把陳柏惟架住，國民黨立委逮住機會趁機圍毆，最後，陳柏惟被林為洲拖離，現場火爆氣氛才稍微趨緩。

事後陳柏惟受訪解釋衝突狀況，當時前一個動作在勸架，立委吳秉叡、魯明哲過來之後，就要拿雨衣當垃圾袋要清理那些豬內臟，撿到一半，鄭天財就過來把垃圾打翻，「我本來只是想推他，不知道為什麼那麼大力」。

▲陳柏惟把鄭天財過肩摔。（圖／記者宋良義攝）

▲畫面右上方，陳柏惟把鄭天財過肩摔。（圖／記者宋良義攝）

▲陳柏惟把鄭天財過肩摔後被國民黨立委包圍架出去。（圖／記者宋良義攝）

▲陳柏惟把鄭天財過肩摔後被國民黨立委包圍架出去。（圖／記者宋良義攝）

▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,,國民黨立委與民進黨立委各自佔據主席台,在議場內對峙,林為洲由後方勒住陳柏惟脖子。（圖／記者李毓康攝）

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