藍環章魚「藏身雪梨海灘」　海中漂浮影片曝！毒液3分鐘可殺26人

▲澳洲一名旅客在雪梨著名海灘發現含有劇毒的藍環章魚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

旅客登普斯特（Robin Dempster）與兒子在位於雪梨北岸的巴墨洛海灘（Balmoral Beach）一個海灣發現含有劇毒的藍環章魚。他立刻拿出手機將這隻外表鮮豔，但卻極其危險的生物拍下。

據《每日郵報》報導，登普斯特當時正與兒子在巴墨洛海灘北側的岩石堆探險，這時他們突然看到一道獨特的閃光，並隨即發現藍環章魚的蹤影。從他拍攝的影片可以看到，這隻藍環章魚正潛伏在他們幾公尺外的岩石堆下面，若是他們距離這隻「高危險生物」太近，並沾染上藍環章魚的汁液，那他們很有可能會有性命危險。

藍環章魚是一種很罕見的海洋生物，牠的體積非常小，但毒液卻足以在2、3分鐘內殺死26個成年人，致命程度是眼鏡蛇的20倍，可以說是世界上毒性最強的海洋動物之一。而沾染上毒液的人在死亡過程中非常痛苦。他們會陷入癱瘓狀態，但意識完全清醒，也因為心臟停止跳動，患者最後會慢慢地窒息而死。

登普斯特表示，他對於在雪梨最有名的海灘之一見到如此高危險的生物感到十分驚訝，但「能有這樣的經歷，我們感到非常幸運。」

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