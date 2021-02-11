富家女玩「性愛遊戲」窒息亡…信用卡詭藏電梯內！疑男友謀財害命

▲芮德窒息死亡，男友戴克涉重嫌遭逮。（圖／翻攝自Facebook／Anna Florence Reed）



記者張方瑀／編譯

英國一名21歲富家女芮德（Anna Reed）在環遊世界的旅途中，被人發現陳屍在瑞士高級酒店的浴室內，根據法醫調查結果，芮德死因為窒息，且身上有多處小傷口和淤青。和她同行的男友表示，芮德是在「窒息性愛遊戲」中不慎喪命；但警方又在飯店的電梯內找到芮德的信用卡，且被詭異地藏起，因此警方懷疑男友為財蓄意殺人。

根據《紐約郵報》報導，芮德的父親是英國賽馬大亨，這趟環遊世界之旅就是父親送他的生日禮物。芮德在泰國認識當時29歲的德國籍的單親爸爸戴克（Marc Schätzle），兩人也迅速墜入愛河，於是她在2019年開始和戴克一起四處旅遊，接著在4月入住瑞士帕爾馬奧拉克酒店（Hotel la Palma au Lac）。

酒店知情人士透露，某天戴克急忙地跑到大廳，焦躁不安地要求服務人員幫忙叫救護車，結果救護人員抵達房間後，就看到芮德倒在浴室地上，已經失去呼吸心跳。戴克向警方表示，芮德是在進行危險的窒息性愛遊戲時死亡；法醫也證實芮德是死於窒息，且身上有多處小傷口和淤青。

檢方隨後展開調查，在案發5個月後，竟然在酒店的電梯面板內找到芮德的信用卡，戴克則表示，那是他開玩笑藏起來的。有內部消息人士指出，「我們相信她是因為錢而被謀殺的。」儘管戴克否認犯案，但目前警方仍依蓄意殺人、竊盜、詐欺和毒品罪將他逮捕。

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