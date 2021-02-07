　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

繼母飲用水下毒！11歲弟失蹤　詭淪地下室「凹折箱屍」脫水慘死

▲▼美國加州11歲男童羅曼（Roman Lopez）遭生父與繼母虐死。（圖／翻攝自Facebook／El Dorado County District Attorney）

▲11歲的羅曼被發現陳屍在自家地下室的收納箱裡。（圖／翻攝自Facebook／El Dorado County District Attorney）

記者吳美依／綜合外電報導

美國加州普萊瑟維爾（Placerville）11歲男童羅曼（Roman Lopez）被通報失蹤，數小時後卻陳屍自家地下室，遺體遭凹折塞入收納箱裡，生前嚴重營養不良與脫水。他的生父喬丹（Jordan Piper）與繼母琳賽（Lindsey Piper）本周雙雙因虐童罪名落網，後者甚至被指控在死者飲用水內下毒，震驚社會。

綜合外媒報導，羅曼和36歲生父喬丹、38歲繼母歲琳賽以及另外7名年齡介於1至17歲的孩子同住，才剛搬新家沒多久，就於2020年1月11日被通報失蹤，幾小時候被迅速尋獲。

警方首度進入家中尋找時，沒有任何發現，數小時後第二次搜索，卻驚見男孩陳屍於地下室的狹小收納箱內，立刻察覺案情可疑。

▲▼美國加州11歲男童羅曼（Roman Lopez）遭生父與繼母虐死。（圖／翻攝自Facebook／El Dorado County District Attorney）

▲琳賽（左）和喬丹（右）涉嫌虐死羅曼。（圖／翻攝自Facebook／El Dorado County District Attorney）

警方1年多來積極分析法醫學證據，爭取搜索令沒收電子設備，審閱相關資料，與虐童領域的專家和醫療專業人士合作，卻又碰上羅曼一家數度搬家，扯入多地執法單位，導致調查更加複雜。

普萊瑟維爾警方與埃爾多拉多郡（El Dorado County）檢察官辦公室4日發表聯合聲明，宣布2名嫌犯已經落網。夫妻倆都被指控虐待兒童，喬丹另被指控未能撫養孩童，琳賽則涉嫌在孩童的飲用水內投毒。

普萊瑟維爾警察局局長雷恩（Joseph Wren）說，喬丹與琳賽搬家頻率很高，因此蒐集家屬資料成為一大挑戰，「我們在尋找答案，而我們獲得的每個答案通常又產生其他需要解答的問題」。

羅曼的生母家族發布聲明，感謝警方與其他執法部門的努力，「宣布逮捕喬丹與琳賽，讓羅曼的家人感到無法比擬的寬慰。但是，他們依然承受著失去羅曼的悲傷。」

聽Podcast掌握國際局勢

Jisoo也愛用！Dior神級護唇膏特價750元

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
胡歌被爆「2020年已跟劉亦菲結婚」即將官宣　經紀人回應了
知名刀療師性騷擾！Youtuber被扯褲摸私處　哭著剪片網氣
雞排妹都洩題了！律師神解翁立友記者會「2大安全牌」全打錯
夢多花2萬買千元刮刮樂結果出爐！怒飆髒話：因Sandy才買

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓車用晶片也「斷貨」！掌握技術產能卻委外　三星拼贏過台積電

誤打5倍劑量！星國醫護「接種新冠疫苗」鬧烏龍　院方急喊卡

外星文明2017年就來過太陽系！　美哈佛權威天文學家新書大爆秘辛

她流產痛哭　竟遭閨蜜怒嗆「別來毀了我婚禮」：妳也太難過！

簡單尿檢預測染疫重症率！日研究：「L-FABP過高」風險高出8倍

金正恩又鬧神隱近1個月！北韓2月初召開中全會...是否現身成關鍵

餐廳苦撐…日燒肉店「逆風起飛」竟比疫情前更賺　全靠1秘密武器

影／緬甸警驅散示威「槍響連環爆」！　上百人尖叫竄逃

拜登新專機！　塞考斯基今年交付「6架VH-92A」取代原VH-3D

美國發火了！國務院怒嗆金正恩：北韓研發核武「威脅全球和平」

孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」

拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

搶進投票所挨轟「道德衰落」！黃捷致歉、不認插隊：完全是個誤會

金鐘視帝東區餐廳打工　半夜清奧客嘔吐物：起碼有事做

留任鳳山！黃捷落淚「再服務2年」 3度鞠躬：謝謝正義的鳳山鄉親

黃捷現身鳳山高中！眼布血絲　穿紅衣襪「幸運色開運」

樹林66歲獨居婦「從11樓墜下」　夫陪妻散步遭壓傷！昏迷指數3

南韓車用晶片也「斷貨」！掌握技術產能卻委外　三星拼贏過台積電

誤打5倍劑量！星國醫護「接種新冠疫苗」鬧烏龍　院方急喊卡

外星文明2017年就來過太陽系！　美哈佛權威天文學家新書大爆秘辛

她流產痛哭　竟遭閨蜜怒嗆「別來毀了我婚禮」：妳也太難過！

簡單尿檢預測染疫重症率！日研究：「L-FABP過高」風險高出8倍

金正恩又鬧神隱近1個月！北韓2月初召開中全會...是否現身成關鍵

餐廳苦撐…日燒肉店「逆風起飛」竟比疫情前更賺　全靠1秘密武器

影／緬甸警驅散示威「槍響連環爆」！　上百人尖叫竄逃

拜登新專機！　塞考斯基今年交付「6架VH-92A」取代原VH-3D

美國發火了！國務院怒嗆金正恩：北韓研發核武「威脅全球和平」

過年穿新衣就選「5種顏色」！喜氣紅帶好運　粉嫩綠展現可愛魅力

南韓車用晶片也「斷貨」！掌握技術產能卻委外　三星拼贏過台積電

誤打5倍劑量！星國醫護「接種新冠疫苗」鬧烏龍　院方急喊卡

外星文明2017年就來過太陽系！　美哈佛權威天文學家新書大爆秘辛

中學五人制／國男全國8強出爐　北市4隊伍全進決賽

吃飽睡、睡飽又吃！醫曝「代謝症候群」3徵兆…坐下肚子游泳圈超大

與德保拉終於加入春訓！萊福力中文問好：很高興回來台灣

《天堂2：革命》改版更新　全新領地「魯溫」登場

看到同伴「樹葉換肉」也想要！　小狐狸「咬樹枝迎接愛媽」萌暈網

麟洋配崛起實力更高出一檔次　讓中華隊團體賽實力更補強

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

國際熱門新聞

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

不爽自家被堆雪　退伍軍人開槍射殺

你看到人還是狗？答案曝心理狀態

寵物犬發狂　她遭撕咬「手臂掉下來」慘死

她1動作「頭髮定型1個月」　崩潰PO網

法國新增確診和住院病患減少 開始施打第3支疫苗

糗！她把「愛的印記」刺手上　1年後開冰箱傻眼了

坦尚尼亞爆不明疾病　10多人吐血亡

19歲男豪砸30萬！買進GameStop「賠到只剩1000元」

貢茶日本社長家暴小17歲嫩妻遭逮！

他緊抓起落架　扛低溫橫跨海洋飛荷蘭

那年冬天風在吹！南韓耗48兆蓋離岸風力發電

南韓「變種病毒」確診激增！新冠今增372例

17+1領導人峰會　至少2國冷落中國

更多熱門

相關新聞

美國發火！國務院怒嗆金正恩：北韓威脅全球和平

美國發火！國務院怒嗆金正恩：北韓威脅全球和平

南韓國防部在最新一期的《2020國防白皮書》中坦承，北韓（朝鮮）仍舊不斷擴大軍事力量，用於製造核武的鈽多達50公斤。對此，美國國務院再次對外證實，北韓持續發展、研發核武與各種具強大破壞性的戰略飛彈等武器，對於全球和平與國防安全構成嚴重威脅。

怕爆染新冠！美監獄117名囚犯「逃獄」縱火

怕爆染新冠！美監獄117名囚犯「逃獄」縱火

拜登骨折已10週　治療結果曝光

拜登骨折已10週　治療結果曝光

川普「彈劾剩3天」定罪機率超小？5大QA一次看

川普「彈劾剩3天」定罪機率超小？5大QA一次看

美日澳印擬舉行高峰會　團結牽制中國

美日澳印擬舉行高峰會　團結牽制中國

關鍵字：

北美要聞謀殺虐童

讀者迴響

熱門新聞

爆目擊者認證「雞排妹被刷卡屁股」　翁立友說話了

疑似性騷目擊者！爆雞排妹被「從屁股中間刷卡」

霸凌鳳山少女！19歲男遭網友私刑打斷右手

快訊／凌晨01:36突一震！北部搖晃至少20秒　國家警報狂響

獨／捕獲金鐘視帝東區餐廳打工

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰

基隆警勾結車手A錢　又被起底偷吃新婚護理師

翁立友有救了？正妹師揭翻身2關鍵

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

SBL球星完事後對話全曝光　正妹控：你把我當砲友？

19歲霸凌男遭私刑「斷右手」！掌摑踩頭丟包醫院門口

傳產公司待12年！「年終發了」金額逼哭他

陳昇35歲帥兒結婚　絕美昇嫂罕見曝光

快訊／國家警報「叫醒台灣人」！網傻：整條巷子都在叫

快訊／國家警報狂響14次　氣象局回應了

更多

最夯影音

更多
孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」

孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」
拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面