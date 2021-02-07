繼母飲用水下毒！11歲弟失蹤　詭淪地下室「凹折箱屍」脫水慘死

▲11歲的羅曼被發現陳屍在自家地下室的收納箱裡。（圖／翻攝自Facebook／El Dorado County District Attorney）



記者吳美依／綜合外電報導

美國加州普萊瑟維爾（Placerville）11歲男童羅曼（Roman Lopez）被通報失蹤，數小時後卻陳屍自家地下室，遺體遭凹折塞入收納箱裡，生前嚴重營養不良與脫水。他的生父喬丹（Jordan Piper）與繼母琳賽（Lindsey Piper）本周雙雙因虐童罪名落網，後者甚至被指控在死者飲用水內下毒，震驚社會。

綜合外媒報導，羅曼和36歲生父喬丹、38歲繼母歲琳賽以及另外7名年齡介於1至17歲的孩子同住，才剛搬新家沒多久，就於2020年1月11日被通報失蹤，幾小時候被迅速尋獲。

警方首度進入家中尋找時，沒有任何發現，數小時後第二次搜索，卻驚見男孩陳屍於地下室的狹小收納箱內，立刻察覺案情可疑。

▲琳賽（左）和喬丹（右）涉嫌虐死羅曼。（圖／翻攝自Facebook／El Dorado County District Attorney）



警方1年多來積極分析法醫學證據，爭取搜索令沒收電子設備，審閱相關資料，與虐童領域的專家和醫療專業人士合作，卻又碰上羅曼一家數度搬家，扯入多地執法單位，導致調查更加複雜。

普萊瑟維爾警方與埃爾多拉多郡（El Dorado County）檢察官辦公室4日發表聯合聲明，宣布2名嫌犯已經落網。夫妻倆都被指控虐待兒童，喬丹另被指控未能撫養孩童，琳賽則涉嫌在孩童的飲用水內投毒。

普萊瑟維爾警察局局長雷恩（Joseph Wren）說，喬丹與琳賽搬家頻率很高，因此蒐集家屬資料成為一大挑戰，「我們在尋找答案，而我們獲得的每個答案通常又產生其他需要解答的問題」。

羅曼的生母家族發布聲明，感謝警方與其他執法部門的努力，「宣布逮捕喬丹與琳賽，讓羅曼的家人感到無法比擬的寬慰。但是，他們依然承受著失去羅曼的悲傷。」

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