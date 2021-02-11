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習拜終於通電話！習近平：台灣問題是中國內政「美方應慎重」

▲▼習近平與拜登2013年在北京會面。（圖／路透）

▲習近平與拜登多年前就曾有過會面。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）11日通話。習近平表示，台灣、涉港、涉疆等問題是中國內政，事關中國主權和領土完整，美方應該尊重中國的核心利益，慎重行事。

根據《央視》報導，習近平指出，過去半個多世紀，國際關係中一個最重要的事件就是中美關係恢復和發展。雖然期間也經歷了不少曲折和困難，但總體不斷向前，而且取得了豐碩成果，造福了兩國人民，也促進了世界和平、穩定、繁榮，「中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇，中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事，中美對抗對兩國和世界肯定是一場災難。」

▼美國總統拜登。

▲▼美國總統拜登,Joe Biden。（圖／路透）

習近平提到，中美關係正處於重要關口，推動中美關係健康穩定發展，是兩國人民和國際社會的共同期盼，「你（拜登）說過，美國最大的特點是可能性，希望現在這種可能性朝著有利於兩國關係改善的方向發展，兩國應該共同努力、相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展，給兩國人民帶來更多實實在在的利益，為抗擊新冠肺炎疫情、促進世界經濟復甦和維護地區和平穩定作出應有貢獻。」

習近平表示，中美在一些問題上會有不同看法，關鍵是要相互尊重、平等相待，以建設性方式妥善管控和處理。「兩國外交部門可就雙邊關係中的廣泛問題以及重大國際和地區問題深入溝通，兩國經濟、金融、執法、軍隊等部門也可以多開展一些接觸。」

▼大陸國家主席習近平。

▲▼中國國家主席習近平出席建國71年紀念典禮。（圖／路透）

習近平還說，中美雙方應該重新建立各種對話機制，準確了解彼此的政策意圖，避免誤解誤判。要分清哪些是分歧，要很好管控；哪些有合作意義，共同推動走上合作軌道，「台灣、涉港、涉疆等問題是中國內政，事關中國主權和領土完整，美方應該尊重中國的核心利益，慎重行事。」

習近平強調，面對當前充滿不確定性的國際形勢，中美作為聯合國安理會常任理事國，承擔著特殊國際責任和義務，「雙方應該順應世界潮流，共同維護亞太地區和平穩定，為促進世界和平與發展作出歷史性貢獻。」

報導也提到，拜登表示，中國是具有悠久歷史和偉大文明的國家，中國人民是偉大的人民，美中兩國應該避免衝突，可以在氣候變化等廣泛領域開展合作，「美方願同中方本著相互尊重的精神，開展坦誠和建設性對話，增進相互理解，避免誤解誤判。」

報導還指出，兩國元首都認為，今天的通話將向世界釋放積極信號，雙方同意就中美關係和共同關心的問題保持密切聯繫。

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