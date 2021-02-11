口角糾紛出腳踹外勞車還落得自摔　永康警主動調查偵辦

記者林悅／台南報導

有網友2月10日貼文有人出腳踹車傷害外籍移工案，永康分局已於10日 晚上7時16分起陸續通知4位男子到案說明，初步了解疑似為口角糾紛所引起的案件，仍持續調查釐清，對暴力傷害行為警絕不寬貸依法究辦。

10日約14時30分許，有網友在臉書貼出一段影片，影片內有一對男子騎乘機車，另有1名外籍移工騎乘電動車在前，這對男子騎車靠近後，後座乘客出腳踢倒電動車致外籍移工倒地，但也導致自己摔車雙雙倒地。永康分局網路巡邏蒐報後，查地點為永康轄區，相當重視，立即責由龍潭派出所派員調查釐清。

經龍潭派出所積極調查，已於10日晚間循線通知涉案的李姓、楊姓男子及其他在場2位友人到案說明，影片事發於2月9日深夜，李男騎乘重機車搭載楊男，行經永康區龍橋街與龍安街口時，楊男疑與該外籍移工發生口角，故等雙方往前行至龍橋街55巷口，由李男騎乘機車趨近外籍移工，後座楊男以腳踹車致雙方皆倒地，過程由同行友人拍下。

4男到案後了解，李男等對於自己的行為感到自責與難過，並已於網路留言道歉。而家長們對於孩子行為也相當氣憤，警方告誡後，已由家長陪同帶回。永康分局持續透過仲介公司尋找該名外籍移工，積極調查釐清中，目前先依社會秩序維護法移送偵辦。

永康分局呼籲民眾，遇有糾紛應報警協助或尋正常管道解決，勿有私刑暴力等違法情事，對於影片中使用相關暴力行為，將嚴正執法，絕對依法究辦。

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