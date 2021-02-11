蔡英文視訊交付3任務　蕭美琴進國務院傳善意

▲蕭美琴台灣時間11日進到國務院會見金成。（圖／翻攝自Twitter／EAP Bureau）

政治中心／台北報導

駐美代表蕭美琴11日會見美國代理亞太助卿金成（Sung Kim），是自美國拜登政府上任3周以來首次踏進國務院。對於台美關係互動，總統蔡英文日前指示蕭美琴3項任務，其中之一包括持續深化雙方經貿戰略的對話。

蔡英文9日上午趕在農曆新年前召開國安高層會議，並於會後召開敞廳會議，發表台美關係、兩岸局勢、疫苗以及立百病毒等4項會議題總結。值得注意的是，國安高層會議現場也直接透過視訊連線蕭美琴。

在台美關係上，蔡英文指示：第一，要持續和美國新政府、國會、朝野政黨、民間各界保持聯繫，維持最好溝通狀態；第二，在變動情勢中，能掌握先機，且即時、有效的反應；第三，持續深化在各方面與美國的合作，尤其在經貿戰略上的對話。

另外，在兩岸局勢上，蔡英文也表示會透過對外溝通和交流合作，和各國共同為維護印太地區和平繁榮的現狀做出最大努力。

國安高層會議結束2天後，蕭美琴進入美國務院會見金成，並在會後於推特寫道，她今天與金成及他精明幹練的團隊有愉快的會面，雙方談論諸多共同關切議題，反映出美台強健與廣泛夥伴關係，「我也預祝（金成）團隊農曆新年快樂」。

美國國務院東亞暨太平洋事務局則推文表示，很高興今天見到蕭美琴，「台灣是民主領頭羊也是重要經濟、安全夥伴，美國正深化與台灣的關係。」此外，從該推文附上的一張蕭美琴與金成合照來看，其背景地點就在國務院大樓內。

根據《中央社》指出，受到先前美台交往限制，過去駐美代表處與國務院官員會面場地皆不得在國務院內，僅能在附近場所，但近年來逐漸鬆綁；加上國務院東亞局在蕭美琴與金成會晤後，主動公開兩人會面合照，顯示拜登政府有意維持美台過去4年交往熱度與模式，而非將雙邊關係轉為檯面下發展。

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