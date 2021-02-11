小二數學題「全班只有6人對」！年輕媽答錯傻眼　千人挑戰中招了

▲孩子訂正成「0顆」，老師才改用藍色筆打勾。（圖／爆怨公社）

記者柯沛辰／綜合報導

現在國小考卷、作業千奇百怪，為了培養孩子的邏輯思辯能力，可謂是費盡苦心。一位媽媽在臉書分享國小二年級的數學考題，稱全班26人只有6人答對。許多網友看完躍躍欲試，怎料最後紛紛中招，讓不少人氣憤直呼「全是套路！」

這位媽媽2018年在臉書社團「爆怨公社」貼出考題，引起上千家長熱議。如今寒假到來，不少作業題目引發討論，也讓這道經典的數學題目再度被翻出來。

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題目寫道「1包巧克力有8顆，桌上有5包吃完的巧克力，一共有幾顆？」原PO拿到兒子的考卷後不假思索，秒答「40顆」，不料正確答案是「0顆」，讓她當場傻眼「這是邏輯問題，還是...」

原來，題目中強調「巧克力被吃完了」，隨後才提問「一共有幾顆」，因此答案應是桌上目前的巧克力數量，也就是0顆巧克力乘上5包，答案為0。

許多網友看完表示，「這是數學嗎？分明是腦筋急轉彎」、「語意不清，應該送分」、「我兒子小一，我問他，他也回答40顆」、「小朋友的數學也要玩文字遊戲嗎」、「陷阱好深，幹嘛為難小朋友」、「這明明是國語考卷」、「小二就要玩心機了嗎」、「從小讓孩子體會社會險惡，用心良苦」。

也有人持不同意見，「叫你要看清楚題目吧，不是看到數字就一股腦地相乘」、「現實生活中運用數學能力，本來就不只包含運算，還有理解和運用能力吧」、「文字理解能力當然重要，不然國高中學代數、物理化學怎麼辦？」

▲孩子寫下「3X6=18人」被老師打錯。（圖／爆怨公社）

類似題目無獨有偶，另一名家長2020年也在「爆怨公社」貼出小二數學考卷，題目是「童軍節活動，每個學校都會安排4隊學生參加，每隊分成3組，每組有6個人」，其中第二小題問到「每隊分別有多少人？」結果小孩寫下「3X6=18人」，卻被老師打錯。

這位家長抱怨，如果乘數跟被乘數顛倒，導致答案單位也顛倒，那當然錯，但孩子單位是寫「人」，也沒寫錯，何必追求題目國文上的觀念，非得寫「6X3」才算完全正確？雖然知道是觀念問題，但這是數學，應該要靈活運用、答案正確就好了。

▲同學寫「6X3=18人」才是完全正確的答案。（圖／爆怨公社）

不過，大多數網友力挺老師，「乘數跟被乘數定義不同啊，想成除法就知道有差了」、「就因為這是數學，所以邏輯很重要，不是答案對就好」、「只求答案，不求甚解，標準的填鴨」、「邏輯比答案正確重要啊」、「建議家長也去國小重讀，不然就讓老師好好教」。

還有數學老師感慨，「身為小學老師，每次遇到這種家長都覺得很挫折」、「數學老師路過⋯每次看到這種文，心裡都會一陣酸酸的，然後更堅信要求『家長不要教小孩』是對的堅持！」好在最後家長虛心接受大家意見，讓討論圓滿落幕，也讓不少網友上了一課。