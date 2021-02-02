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國文老師怒罵「朽木不可雕也！」女兒機靈神回1句　媽聽完笑翻

▲拖樹木,砍伐樹木,砍樹,木材,大樹,木頭 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲木頭示意圖 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

孩子的童言童語常常讓大人哭笑不得，媽咪分享女兒上家教班的趣事，國文老師罵了女兒一句「朽木不可雕也」，沒想到女兒竟然神回「可以種香菇啊」。女兒下課後跟原PO講這件事，還提醒媽咪明天可能會接到老師的電話，可愛逗趣的模樣讓原PO笑翻。對此，不少網友紛紛大讚，「反應超快」。

媽咪在臉書「爆怨公社」發文，女兒上國文家教課時，老師罵了一句「朽木不可雕也」，女兒機靈地回「可以種香菇啊」，讓她哭笑不得，還貼心提醒她明天可能會接到老師的電話。雖然覺得女兒回得很好，但對老師該有的禮貌跟尊重還是要有，「基於尊師重道，有箭娘來擋，有刀娘來扛，明天我還是會乖乖替妳道歉」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲對於女兒的回答，原PO哭笑不得。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出後，不少網友大笑，稱讚原PO女兒反應超快，「先稱讚老師國文教的好，讓女兒的詞語反應可以如此神速」、「你女兒很棒呀，天生我材必有用，誰說木頭一定要雕」、「直接罵孩子朽木也不太好啦，你女兒其實EQ挺不錯的」、「腦袋不錯，懂的圓場轉彎」、「傳道，授業，解惑為師之道，期盼您能化腐朽為神奇」。

但有網友認為，應該要了解事情發生的經過，「爲什麼會被罵？應該要把事情的原委po出來，如果是老師無理，那當然可以不用理他，但沒有前因，很難評斷」、「她是不是上課打瞌睡」、「我也覺得反應很快耶，這孩子很聰明。只是我還是會去了解為什麼老師會這樣說」。

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