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2021野柳神明淨港取消「百人跳水」　遶境改車巡防疫求好運

▲2021野柳神明淨港取消「百人跳水」 遶境改車巡防疫求好運。（圖／新北市民政局提供）

▲2021野柳神明淨港取消「百人跳水」，遶境改車巡防疫求好運。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

北海岸年度宗教慶典「野柳神明淨港文化祭」將於2月26日元宵節熱鬧登場，往年皆以盛大的百人跳水、祈福儀式及遶境活動作為主軸，2021年廟方配合市府防疫政策，決定取消百人跳水儀式、遶境改以車巡，現場也將專設防疫站，保障信眾健康。

野柳保安宮主任委員林元莊表示，一百多年前保安宮主祀的開漳聖王為求水域平安清靜，藉由神明淨港去晦辟邪，祈求風調雨順、海不揚波、滿載而歸，後為感念神明之恩，在元宵節當天由年輕力壯的男信徒，肩扛神轎跳入海中，這就是「神明淨港」的由來，更在民國97年公告登錄為新北市民俗文化資產。

林元莊說，神明淨港往年都會號召百名勇士挑戰低溫，跳入港中淨身祈求好運，今年因應疫情取消「百人跳水」等多項系列活動，縮減規模但滿滿誠意不減，祈願開漳聖王庇佑平安吉祥。

▲2021野柳神明淨港取消「百人跳水」 遶境改車巡防疫求好運。（圖／新北市民政局提供）

▲北海岸年度宗教慶典「野柳神明淨港文化祭」將於2月26日元宵節熱鬧登場。

民政局長柯慶忠表示，野柳神明淨港是新北重要的無形文化資產，在全國元宵節活動中與「北天燈、南蜂炮」齊名。感謝保安宮及各參贊宮廟配合防疫，改變以往遶境模式，縮小規模，活動現場設防疫站，現場落實全程戴口罩、實名制及量體溫等防疫措施。

此外，民政局也搭配青春山海線推出「萬里深度宗教文化行旅」，邀請藝人沈玉琳拍攝旅遊短片，宣傳萬里隱藏版打卡景點及美食，打造1日旅遊懶人包行程。

萬里野柳位於臺灣北部濱海地區，是著名旅遊勝地，尤其龜吼至野柳東澳段的維納斯海岸，坐擁獨特的地貌景觀及海天一色美景，能遠眺駱駝峰、基隆嶼和野柳岬，被攝影師們譽為全台最夢幻海岸。還有螃蟹主題公園中的大型螃蟹裝置藝術，模樣討喜吸睛，是遊客拍照打卡熱點。

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